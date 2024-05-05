Эти 4 простых совета помогут уменьшить суммы в платежках за газ. Вот что нужно сделать

Используйте эти советы во время приготовления пищи

При приготовлении пищи следуйте этим советам:

когда кипятите воду, накрывайте посуду крышкой, чтобы жидкость быстрее нагрелась

используйте конфорку того размера, который соответствует диаметру посуды. Чтобы нагреть большую кастрюлю, маленькой конфорке понадобится больше газа. А если маленькую кастрюлю греть на большой конфорке, то будет перерасход газа

посуду надо ставить посередине горелки, чтобы пламя нагревало ее равномерно

при нагреве духовки до 180-200 градусов не рационально запекать малые порции, поскольку уходит много топлива

регулярно проверяйте исправность конфорок. Если они грязные и имеют копоть в горелке, то идут большие расходы газа

очищайте посуду от нагара и копоти, потому что это замедляет нагрев

регулируйте мощность горения пламени конфорки во время разных этапов приготовления пищи, так сможете рационально использовать газ

Используйте энергоэффективную технику

Конденсационные котлы являются нагревателями с самым высоким коэффициентом полезного действия. Они помогают сэкономить до 10-15% газа.

Для корректной работы прибора нужно регулярно очищать теплообменник от осадков, так как через слой накипи вода будет греться дольше. Также периодически следует проверять состояние труб и очищать их. Перед выбором новой техники изучите ее характеристики.

Выставляйте минимальные отметки на терморегуляторе при нагреве воды

У газовых водонагревателей или двухконтурных котлов есть регуляторы температуры нагрева. Следует на них устанавливать минимальные отметки, чтобы вода нагревалась до комфортной для вас температуры и ее не пришлось разбавлять холодной.

Эксперты также советуют регулярно очищать или заменять тэн, так как из-за появления осадка на нем увеличивается время нагрева воды и, соответственно, расход газа.

Установите терморегуляторы на батареи

Если у вас есть отопление на газовом котле, то следует установить на батарее терморегуляторы, чтобы настроить комфортную температуру обогрева. Следует учесть, что на нее влияет площадь помещения, количество окон, угловые стены, наличие ковров и т. д.

Также это позволит корректировать температуру по потребностям членов семьи, например подросткам обычно не комфортно в слишком отапливаемых помещениях, а людям пожилого возраста - наоборот.