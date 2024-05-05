Эти 4 простых совета помогут уменьшить суммы в платежках за газ. Вот что нужно сделать

Соблюдение нескольких простых правил поможет уменьшить расход газа и при этом не почувствовать дискомфорт из-за каких-либо ограничений.
О том, что сделать, чтобы меньше платить за газ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Нафтогаза".
При приготовлении пищи следуйте этим советам:
Конденсационные котлы являются нагревателями с самым высоким коэффициентом полезного действия. Они помогают сэкономить до 10-15% газа.
Для корректной работы прибора нужно регулярно очищать теплообменник от осадков, так как через слой накипи вода будет греться дольше. Также периодически следует проверять состояние труб и очищать их. Перед выбором новой техники изучите ее характеристики.
У газовых водонагревателей или двухконтурных котлов есть регуляторы температуры нагрева. Следует на них устанавливать минимальные отметки, чтобы вода нагревалась до комфортной для вас температуры и ее не пришлось разбавлять холодной.
Эксперты также советуют регулярно очищать или заменять тэн, так как из-за появления осадка на нем увеличивается время нагрева воды и, соответственно, расход газа.
Если у вас есть отопление на газовом котле, то следует установить на батарее терморегуляторы, чтобы настроить комфортную температуру обогрева. Следует учесть, что на нее влияет площадь помещения, количество окон, угловые стены, наличие ковров и т. д.
Также это позволит корректировать температуру по потребностям членов семьи, например подросткам обычно не комфортно в слишком отапливаемых помещениях, а людям пожилого возраста - наоборот.
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