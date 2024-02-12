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Ці три продукти знищують ваш мозок та викликають деменцію

Які продукти погано впливають на мозок (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Лікар-натуропат Жанін Боурінг зі США розповіла які продукти погано впливають на роботу мозку. Вони буквально "вбивають" здорові клітини та провокують проблеми з пам'яттю.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Яка їжа "вбиває" мозок та руйнує пам'ять

За словами лікаря, є три найбільш небезпечні продукти. Йдеться про: 

  • окунеподібну рибу, таку як риба-меч
  • маргарин та неякісне масло
  • картоплю фрі.

Експерт пояснила, чому саме вважає ці продукти найбільш небезпечними. Усе через шкідливі речовини, які шкодять мозку та пришвидшують розвиток деменції.

Чому маргарин шкідливий (фото: freepik.com)

Рибу-меч не варто їсти через те, що у ній дуже багато ртуті. Ця речовина руйнує клітини мозку, зазначила лікар.

Раніше вчені вже встановили, що у 2020 році літній чоловік їв таку рибу, а потім йому діагностували хворобу Альцгеймера, і ці дві події були пов'язані між собою.

Маргарин шкодить мозку через транс-жири, які майже завжди присутні у ньому. Такі речовини здатні негативно впливати не тільки на пам'ять та роботу мозку, а ще й на нервову систему, викликаючи депресії.

А картопля фрі, пояснила лікар, є дуже небезпечним продуктом через те, що зазвичай її смажать на рослинній або ріпаковій олії, які "вбивають" роботу мозку. А це впливає на пам'ять, загальні функції та увагу.

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