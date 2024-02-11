Українцям можуть виписувати паперові лікарняні замість електронних: у яких випадках
Електронні лікарняні в Україні діють вже понад два роки. Проте у деяких випадках українцям можуть виписати звичайні лікарняні на паперових бланках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
Електронний лікарняний формується на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я.
Але через війну можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі. Тоді він має право видати паперовий бланк листка непрацездатності.
Коли можуть видати паперовий лікарняний:
- Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник лікарні.
- Отримати паперовий лікарняний можна у разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більш ніж 7 днів.
- Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.
- Якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією).
МОЗ зазначає, що видача паперових лікарняних можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.
Раніше ми пояснювали, як українці можуть відкрити лікарняний дистанційно.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року Міністерство охорони здоров'я подовжило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом, з 30 до 90 календарних днів.
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