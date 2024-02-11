Українцям можуть виписувати паперові лікарняні замість електронних: у яких випадках

Електронні лікарняні в Україні діють вже понад два роки. Проте у деяких випадках українцям можуть виписати звичайні лікарняні на паперових бланках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

Електронний лікарняний формується на основі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, який лікар створює в електронній системі охорони здоров’я.

Але через війну можуть виникнути обставини, коли лікар не може підтвердити тимчасову втрату працездатності в електронній системі. Тоді він має право видати паперовий бланк листка непрацездатності.

Коли можуть видати паперовий лікарняний:

Якщо сплив термін, протягом якого лікар може виправити помилку у висновку про тимчасову непрацездатність в ЕСОЗ. У такому випадку рішення про видачу листка непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія або керівник лікарні.

Отримати паперовий лікарняний можна у разі відсутності зв’язку між Електронним реєстром листків непрацездатності (система Пенсійного фонду) та Реєстром медичних висновків в ЕСОЗ більш ніж 7 днів.

Якщо в умовах воєнного стану користувачі не мають доступу до ЕСОЗ.

Якщо пацієнт звернувся за продовженням лікарняного з порушенням термінів за умови, що це порушення сталося внаслідок воєнного часу (людина, приміром, перебувала під окупацією).

МОЗ зазначає, що видача паперових лікарняних можлива у період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення.