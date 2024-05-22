Ці 3 добавки зроблять вашу шкіру молодою та пружною: що приймати

Сертифікований дієтолог Дженніфер Хенвей поділилася трьома добавками для пружної шкіри, які вона рекомендує людям після 30 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mind Body Green.

Чому шкіра стає менш пружною

Амінокислоти

Після 20 років вироблення колагену сповільнюється, а саме він забезпечує структуру шкіри, м'язів, кісток і сполучної тканини.

Люди можуть збільшити вироблення колагену, переконавшись, що вони отримують достатню кількість амінокислот, будівельних блоків білка.

Отже, якщо ми їмо лише мінімальну або навіть достатню кількість білка, організм не зможе забезпечити ці додаткові амінокислоти нашій шкірі, волоссю чи нігтям, щоб підтримувати їх здоровий вигляд.

Хенвей радить споживати один-два грами білка на кілограм ваги.

"Для більшості жінок від 100 до 120 грамів є справді хорошою відправною точкою", - зазначила дієтолог.

Омега-3

З віком у людей слабшає шкірний бар’єр. На це впливає стрес, активне сонце, забруднення повітря.

Вживання їжі з високим вмістом поживних речовин - це важлива річ, яку ви можете зробити, щоб уповільнити процес старіння.

Дуже важливо споживати омега-3 жирних кислот, які містяться в певній рибі, деяких рослинних оліях і горіхах, щоб боротися із запаленням.

"Потужні омега-3 жирні кислоти приносять користь не тільки вашій шкірі, але й вашому мозку. Багато людей бояться жиру, але він дуже важливий і дуже корисний для вас", - повідомляє експерт.

Дослідження показали, що прийом добавок омега-3 може допомогти збалансувати запальну реакцію шкіри.

Коензим Q10 (CoQ10)

CoQ10, антиоксидант, який організм виробляє природним шляхом, підтримує ріст і підтримку клітин. Він захищає фібробласти, клітини, які виробляють колаген, і еластичні волокна, які сприяють молодості шкіри. Доведено, що прийом CoQ10 зменшує зморшки та покращує гладкість шкіри.