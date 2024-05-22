Эти 3 добавки сделают вашу кожу молодой и упругой: что принимать

Сертифицированный диетолог Дженнифер Хэнвэй поделилась тремя добавками для упругой кожи, которые она рекомендует людям после 30 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Mind Body Green.

Почему кожа становится менее упругой

Аминокислоты

После 20 лет выработка коллагена замедляется, а именно он обеспечивает структуру кожи, мышц, костей и соединительной ткани.

Люди могут увеличить выработку коллагена, убедившись, что получают достаточное количество аминокислот, строительных блоков белка.

Итак, если мы едим только минимальное или даже достаточное количество белка, организм не сможет обеспечить эти дополнительные аминокислоты нашей коже, волосам или ногтям, чтобы поддерживать их здоровый вид.

Хенвей советует потреблять один-два грамма белка на килограмм веса.

"Для большинства женщин от 100 до 120 граммов действительно хорошая отправная точка", - отметила диетолог.

Омега-3

С возрастом у людей ослабевает кожный барьер. На это влияет стресс, активное солнце, загрязнение воздуха.

Употребление пищи с высоким содержанием питательных веществ – это важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы замедлить процесс старения.

Очень важно потреблять омега-3 жирных кислот, содержащихся в определенной рыбе, некоторых растительных маслах и орехах, чтобы бороться с воспалением.

"Мощные омега-3 жирные кислоты приносят пользу не только вашей коже, но и вашему мозгу. Многие люди боятся жира, но он очень важен и очень полезен вам", - сообщает эксперт.

Исследования показали, что прием добавок омега-3 может помочь сбалансировать воспалительную реакцию кожи.

Коэнзим Q10 (CoQ10)

CoQ10, антиоксидант, вырабатываемый организм естественным путем, поддерживает рост и поддержку клеток. Он защищает фибробласты, клетки, производящие коллаген, и эластичные волокна, способствующие молодости кожи. Доказано, что прием CoQ10 уменьшает морщины и улучшает гладкость кожи.