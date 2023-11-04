Ці 25 копійок коштують майже тисячу доларів: перевірте свої гаманці (фото)

Деякі українські монети, які досі перебувають в обігу, лежать у скарбничках або припадають пилом у гаманцях, можуть коштувати чимало грошей. Наприклад, 25 копійок 1992 року карбування оцінюють майже у тисячу доларів.
Який вигляд має цінна монета і в чому особливість таких 25 копійок, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Монітекс".
Монета, яка з'явилася у продажу, вважається рідкісною та цінною. Її класифікація - 4БАм. Ще такі монети називають "англійками", адже їх карбували на штемпелях із Великобританії, які виготовили з помилками.
Такі 25 копійок робили на Луганському верстатобудівному заводі. Тираж монет невідомий. Вважалося, що усі браковані екземпляри мали вирушити на переплавку. Однак монети все одно потрапили в обіг і зрідка "спливають" на аукціонах та тематичних сайтах.
Реверс монети практично нічим не відрізняється від звичайного. Однак варто звернути увагу на інший бік. На аверсі можна помітити декілька особливостей.
Щит на такій монеті опуклий, а тризуб "пішов униз". Це є головною "фішкою" цих 25 копійок. Через дефект монета вважається дуже цінною.
Гурт у таких 25 копійок із насічками по секторах. Також зустрічаються монети з гладким рубом, але це вже в екземплярів іншої класифікації.
Ціна на таку монету фіксована - 35 тисяч гривень. В описі зазначено, що ці 25 копійок викарбувано з нікелевої латуні. Чи вдасться власнику продати монетку за таку ціну - поки що невідомо. Однак вважається, що подібні лоти мають великий попит. Монетка справді може опинитися в будь-якому гаманці, але мало хто переглядає увесь дріб'язок.
Раніше ми розповідали, що 1 гривня 1992 року може коштувати десятки тисяч гривень.
Також стало відомо, що 10 копійок продають майже за 2 тисячі доларів.