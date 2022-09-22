Ці 20 речей обов'язково повинні бути у вашому автомобілі: список найважливішого

У багатьох водіїв авто в багажнику машини зберігається багато речей, а в інших - там немає нічого.
Що обов'язково має бути у вашому автомобілі розповіли на сайті Lifehacker.
Що обов'язково має бути у багажнику
Немає нічого гіршого, ніж виявившись далеко від міста зрозуміти, що у вас спустилася шина.
Обов'язково покладіть у багажник запаску (у хорошому стані) разом із домкратом та шинною праскою.
Крім того, якщо для ваших коліс потрібен спеціальний ключ, переконайтеся, що він також завжди знаходиться у вашому автомобілі.
Також покладіть у багажник герметик, який допоможе усунути невеликий витік (і допомогти вам уникнути використання перелічених вище інструментів) на час, достатній для того, щоб звернутися в автомайстерню.
Сполучні кабелі допоможуть зарядити батареї. Як альтернатива візьміть з собою аварійний підсилювач батареї, щоб вам не довелося покладатися на доброго самаритянина.
Посібник з експлуатації вашого автомобіля обов'язково має бути у вашому бардачку.
Датчик тиску в шинах. Регулярна перевірка тиску в шинах може покращити керованість, підвищити економію палива, збільшити термін служби шин і навіть урятувати життя.
Скотч та WD-40.
Для безпеки та виживання у вас у машині повинні бути
Аптечка першої допомоги.
Ліхтарик. Сірники або ще щось, що ви можете використовувати, щоб розпалити вогонь (тримайте свічку в банці на випадок надзвичайних ситуацій взимку).
Енергетичні батончики або їжа швидкого приготування.
Пляшки з водою.
Блискавки або світловідбиваючі трикутники, щоб вас не зачепили, коли ви припаркувались на узбіччі в темряві.
Паперові карти (GPS вашого телефону може і відключиться в невідповідний момент.)
Речі, необхідні машині взимку
Скребок для льоду
Ковдра, щоб зігрітися під час хуртовини та морозу.
Залишки картону або килима, які можна покласти під шини, коли вам потрібно отримати зчеплення зі снігом.
Для комфорту в машині
У разі аварії вам може стати в пригоді змінний одяг.
Зарядний пристрій USB для мобільних пристроїв (якщо у вашому автомобілі немає вбудованого) та повністю заряджений блок живлення.