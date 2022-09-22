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Эти 20 вещей обязательно должны быть в вашем автомобиле: список самого важного

Фото: Список самых необходимых предметов в машине (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У многих водителей авто в багажнике машины хранится много вещей, у других же - там нет ничего.

Что обязательно должно находиться в вашем автомобиле рассказали на сайте Lifehacker.

Что обязательно должно быть в багажнике

Нет ничего хуже, чем оказавшись вдали от города понять, что у вас спустилась шина.

  • Обязательно положите в багажник запаску (в хорошем состоянии) вместе с домкратом и шинным утюгом.
  • Кроме того, если для ваших колес требуется специальный ключ, убедитесь, что он тоже всегда находится в вашем автомобиле.
  • Также положите в багажник герметик, который поможет устранить небольшую утечку (и помочь вам избежать использования вышеперечисленных инструментов) на время, достаточное для того, чтобы обратиться в автомастерскую.
  • Соединительные кабели помогут зарядить батареи. В качестве альтернативы возьмите с собой аварийный усилитель батареи, чтобы вам не пришлось полагаться на доброго самаритянина.
  • Руководство по эксплуатации вашего автомобиля обязательно должно быть в вашем бардачке.
  • Датчик давления в шинах. Регулярная проверка давления в шинах может улучшить управляемость, повысить экономию топлива, увеличить срок службы шин и даже спасти жизнь.
  • Скотч и WD-40.

Для безопасности и выживания у вас в машине должны быть

  • Аптечка первой помощи.
  • Фонарик.
  • Спички или что-то еще, что вы можете использовать, чтобы разжечь огонь (бонус: держите свечу в банке на случай чрезвычайных ситуаций зимой).
  • Энергетические батончики или еда быстрого приготовления.
  • Бутылки с водой.
  • Вспышки или светоотражающие треугольники, чтобы вас не задели, когда вы припарковались на обочине в темноте.
  • Бумажные карты (GPS вашего телефона может и отключится в самый неподходящий момент.)

Вещи, необходимые машине зимой

  • Скребок для льда
  • Одеяло, чтобы согреться во время метели и мороза.
  • Остатки картона или ковра, которые вы можете положить под шины, когда вам нужно получить сцепление со снегом.

Для комфорта в машине

  • В случае аварии вам может пригодиться сменная одежда.
  • Зарядное устройство USB для мобильных устройств (если в вашем автомобиле нет встроенного) и полностью заряженный блок питания.

Читайте также, как ездить на автомобиле, чтобы шины прослужили как можно дольше.

Также мы писали, почему осенью нельзя оставлять машину под деревом.

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