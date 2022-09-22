Эти 20 вещей обязательно должны быть в вашем автомобиле: список самого важного

У многих водителей авто в багажнике машины хранится много вещей, у других же - там нет ничего.
Что обязательно должно находиться в вашем автомобиле рассказали на сайте Lifehacker.
Что обязательно должно быть в багажнике
Нет ничего хуже, чем оказавшись вдали от города понять, что у вас спустилась шина.
Обязательно положите в багажник запаску (в хорошем состоянии) вместе с домкратом и шинным утюгом.
Кроме того, если для ваших колес требуется специальный ключ, убедитесь, что он тоже всегда находится в вашем автомобиле.
Также положите в багажник герметик, который поможет устранить небольшую утечку (и помочь вам избежать использования вышеперечисленных инструментов) на время, достаточное для того, чтобы обратиться в автомастерскую.
Соединительные кабели помогут зарядить батареи. В качестве альтернативы возьмите с собой аварийный усилитель батареи, чтобы вам не пришлось полагаться на доброго самаритянина.
Руководство по эксплуатации вашего автомобиля обязательно должно быть в вашем бардачке.
Датчик давления в шинах. Регулярная проверка давления в шинах может улучшить управляемость, повысить экономию топлива, увеличить срок службы шин и даже спасти жизнь.
Скотч и WD-40.
Для безопасности и выживания у вас в машине должны быть
Аптечка первой помощи.
Фонарик.
Спички или что-то еще, что вы можете использовать, чтобы разжечь огонь (бонус: держите свечу в банке на случай чрезвычайных ситуаций зимой).
Энергетические батончики или еда быстрого приготовления.
Бутылки с водой.
Вспышки или светоотражающие треугольники, чтобы вас не задели, когда вы припарковались на обочине в темноте.
Бумажные карты (GPS вашего телефона может и отключится в самый неподходящий момент.)
Вещи, необходимые машине зимой
Скребок для льда
Одеяло, чтобы согреться во время метели и мороза.
Остатки картона или ковра, которые вы можете положить под шины, когда вам нужно получить сцепление со снегом.
Для комфорта в машине
В случае аварии вам может пригодиться сменная одежда.
Зарядное устройство USB для мобильных устройств (если в вашем автомобиле нет встроенного) и полностью заряженный блок питания.