Эти 20 вещей обязательно должны быть в вашем автомобиле: список самого важного

У многих водителей авто в багажнике машины хранится много вещей, у других же - там нет ничего.

Что обязательно должно находиться в вашем автомобиле рассказали на сайте Lifehacker.

Нет ничего хуже, чем оказавшись вдали от города понять, что у вас спустилась шина.

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