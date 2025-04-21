Ці 16 продуктів має їсти кожна сучасна жінка для краси та здоров’я

16 продуктів для кожної жінки

Йогурт з невисоким вмістом жиру

Чудове джерело кальцію, особливо важливого для жінок після 50 років для міцності кісток. Обирайте йогурт, збагачений вітаміном D для кращого засвоєння кальцію.

Спаржа

Багата на вітамін К, який відіграє ключову роль у формуванні кісткової тканини. Також містить багато фолатів, життєво необхідних під час вагітності для запобігання вроджених вад у дитини.

Квасоля

Потужне джерело білка та клітковини. Допомагає контролювати кров'яний тиск, рівень цукру та серцевий ритм, знижуючи ризик серцевих захворювань, що є значущою проблемою для жінок.

Грейпфрут

Флавоноїди у складі цього цитрусового можуть знизити ризик інсульту та покращити стан серцево-судинної системи у жінок. Пам'ятайте, що грейпфрут може взаємодіяти з деякими ліками, тому варто проконсультуватися з лікарем.

Ягоди та вишні

Ці яскраві фрукти насичені антиоксидантами та флавоноїдами, які захищають клітини від пошкоджень та підтримують гостроту розуму з віком. Вітамін С у їхньому складі сприяє виробленню колагену для здорової шкіри.

Папая

Її колір свідчить про високий вміст бета-каротину та лікопену. Лікопен пов'язують зі зниженням ризику раку шийки матки та молочної залози, а також з підтримкою здорового рівня холестерину та тиску.

Сардини

Містять цінні омега-3 жирні кислоти, вітамін D та кальцій. Омега-3 передаються з грудним молоком, сприяючи розвитку мозку немовляти. Сардини також мають низький вміст ртуті.

Насіння льону

Мелене насіння льону – джерело клітковини та лігнанів, які мають естрогеноподібну дію та можуть знижувати ризик деяких видів раку, зокрема раку грудей. Важливо проконсультуватися з лікарем щодо його включення в раціон через можливу взаємодію з ліками.

Волоські горіхи

Багаті на корисні жири та можуть допомогти у профілактиці раку в рамках збалансованого харчування.

Авокадо

Містить "хороші" жири, які можуть сприяти зменшенню жиру на животі, захисту зору та шкіри, а також покращенню рівня холестерину.

Солодка картопля

Забезпечує мідь, клітковину, вітаміни групи В, калій, залізо та особливо бета-каротин (провітамін А). Вітамін А важливий для розвитку легенів дитини під час вагітності та годування груддю.

Шпинат

Фолати у шпинаті корисні не тільки під час вагітності, але й знижують ризик деменції, серцевих захворювань та раку товстої кишки. Лютеїн у його складі захищає очі та може допомогти запобігти появі зморшок.

Яловича печінка

Відмінне джерело фолатів та фолієвої кислоти, випереджає багато рослинних джерел.

Нежирна яловичина

Червоне м'ясо забезпечує залізо, яке потрібне жінкам у більшій кількості, ніж чоловікам, а також цинк та вітаміни групи В. Важливо споживати помірно через потенційний зв'язок з фіброміомою матки.

Едамаме

Ці соєві боби містять клітковину, корисні жири та ізофлавони, що імітують дію естрогену. Ізофлавони можуть полегшувати симптоми менопаузи, зокрема припливи.

Листова капуста (Кале)

Багата на вітамін К, який у поєднанні з кальцієм та вітаміном D зміцнює кістки. Також є хорошим джерелом вітамінів А і С.