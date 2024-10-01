Ці 13 речей не роблять психологічно сильні жінки: чи зможете впізнати себе?

Сильні психологічно та розумово жінки зовсім по-іншому реагують на виклики, складні ситуації та моменти, коли руки просто опускаються. Вони здатні самі себе підтримати та налаштувати на успіх, а думка оточуючих їх переважно мало хвилює.

Які саме речі не роблять психологічно та розумово сильні жінки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на CNBC.

Не порівнюють себе з іншими

Порівняння свого щастя, багатства та зовнішності з іншими людьми позбавляє душевної сили. Єдина людина, з якою варто себе порівнювати, це людина, якою ви були вчора.

Не наполягають на досконалості

Психологічно сильні жінки часто перфекціоністки. Вони самі ставлять собі високі очікування, але також визнають, що помилки є частиною процесу навчання.

Не вважають вразливість слабкістю

Щоб вистояти та ризикувати у будь-яких життєвих обставинах потрібна сила. Для них не має особливо значення, хто першим зізнався у почуттях чи поставив дуже важливе питання, яке може збентежити - вразливість для них є ключем до формування здоровіших і щасливіших стосунків.

Не дозволяють сумнівам заважати досягати своїх цілей

Невпевненість у собі - це нормально, і не варто дозволяти їй заважати вам рухатися вперед. Ваш мозок може сумніватися у вашій компетентності, але не вірте всьому, що приходить у вашу голову.

Не заглиблюються у коло роздумів

Постійне заглиблення у думки по колу, жування в голові певних подій - все це пов'язують з депресією. А такий підхід може перешкодити рухатися до позитивних змін. Сильні жінки займаються розв'язуванням проблем і не дозволяють собі потрапити в коло надто довгих роздумів.

Не уникають складних випробувань

Загартовані психологічно та розумово готові зіткнутися зі своїми страхами та взяти участь у будь-якій справі. Вони кидають собі виклик ставати трохи сильнішими кожного дня і зміцнюють впевненість у своїй здатності робити важкі речі.

Не бояться порушувати правила

Незалежно від того, чи це неписане правило щодо гендерних норм, чи роботи, для якої вони не зовсім кваліфіковані, вони не дозволяють гендерним нормам, суспільним очікуванням і правилам заважати їхньому розвитку.

Вони не принижують інших, щоб підняти себе

Приниження інших не призводить до того, що людина опиняється на першому місці - так можна зберегти свою позицію хіба до того часу, поки хтось інший не принизить вас. Тому сильні жінки заохочують інших людей стати справжніми уболівальниками та послідовниками, щоб отримати набагато більше шансів досягти успіху.

Не дозволяють іншим обмежувати свій потенціал

Психологічно та розумово сильні жінки не дозволяють відмові чи різкій критиці себе зупиняти. Їм не потрібно, щоб інші вірили у них, поки вони вірять у себе.

Не звинувачують себе, коли щось йде не так

Вони визнають свою поведінку, не звинувачуючи свій характер. Вони кажуть: "я зробила поганий вибір", а не "я погана людина" - це ключ до того, щоб допомогти їм вчитися на своїх помилках.

Не мовчать

Сильні жінки найчастіше обирають повідомляти про певні інциденти владі або протистояти тому, хто зловживає своєю владою, хоч і розуміють, що мовчання - це не слабкість, а просто вибір. Але мовчання та несправедливість позбавляє їх душевних сил.

Вони не впадають у відчай, коли переосмислюють себе

Незалежно від того, чи роблять вони повну зміну кар'єри у 30 років, чи змінюють своє життя повністю у 60 років - вони розуміють, що важливо брати участь в особистісному зростанні та досягати своїх мрій.

Вони не применшують свого успіху

Сильні жінки не турбуються про те, щоб виглядати зарозумілими та не відмовляються віддавати належне своїй наполегливій роботі та вмінню. Вони вміють просто говорити: "дякую", коли їм роблять компліменти, і діляться своїм успіхом з іншими.