Эти 13 вещей не делают психологически сильные женщины: сможете ли узнать себя?

Сильные психологически и умственно женщины совершенно по-другому реагируют на вызовы, сложные ситуации и моменты, когда руки просто опускаются. Они способны сами себя поддержать и настроить на успех, а мнение окружающих их в основном мало волнует.

Не сравнивают себя с другими

Сравнение своего счастья, богатства и внешности с другими людьми лишает душевной силы. Единственный человек, с которым следует себя сравнивать, это человек, которым вы были вчера.

Не настаивают на совершенстве

Психологически сильные женщины часто являются перфекционистками. Они сами задают себе высокие ожидания, но также признают, что ошибки являются частью процесса обучения.

Не считают уязвимость слабостью

Чтобы выстоять и рисковать в любых жизненных обстоятельствах, нужна сила. Для них не имеет особого значения, кто первым признался в чувствах или задал очень важный вопрос, который может смутить - уязвимость для них является ключом к формированию более здоровых и счастливых отношений.

Не позволяют сомнениям мешать добиваться своих целей

Неуверенность в себе - это нормально, и не стоит позволять ей мешать вам двигаться вперед. Ваш мозг может сомневаться в вашей компетентности, но не верьте всему, что приходит в вашу голову.

Не углубляются в круг размышлений

Постоянное углубление в мысли по кругу, жевание в голове определенных событий - все это связывают с депрессией. А такой подход может помешать двигаться к положительным изменениям. Сильные женщины занимаются решением проблем и не позволяют себе попасть в круг слишком долгих раздумий.

Не избегают сложных испытаний

Закаленные психологически и умственно готовы столкнуться со своими страхами и поучаствовать в любом деле. Они бросают себе вызов становиться чуть сильнее каждый день и укрепляют уверенность в своей способности делать тяжелые вещи.

Не боятся нарушать правила

Независимо от того, неписаное ли это правило относительно гендерных норм или работы, для которой они не совсем квалифицированы, они не позволяют гендерным нормам, общественным ожиданиям и правилам мешать их развитию.

Они не унижают других, чтобы поднять себя

Унижение других не приводит к тому, что человек оказывается на первом месте - так можно сохранить свою позицию разве что до тех пор, пока кто-то другой не унизит вас. Поэтому сильные женщины поощряют других людей стать настоящими болельщиками и последователями, чтобы получить гораздо больше шансов добиться успеха.

Не позволяют другим ограничивать свой потенциал

Психологически и умственно сильные женщины не позволяют отказу или резкой критике себя останавливать. Им не нужно, чтобы другие верили в них, пока они верят в себя.

Не обвиняют себя, когда что-то идет не так

Они признают свое поведение, не обвиняя свой характер. Они говорят: "я сделала плохой выбор", а не "я плохой человек" - это ключ к тому, чтобы помочь им учиться на своих ошибках.

Не молчат

Сильные женщины чаще всего выбирают сообщать об определенных инцидентах власти или противостоять тому, кто злоупотребляет своей властью, хотя и понимают, что молчание - это не слабость, а просто выбор. Но молчание и несправедливость лишает их душевных сил.

Они не отчаиваются, когда переосмысливают себя

Независимо от того, делают ли они полную смену карьеры в 30 лет, или меняют свою жизнь полностью в 60 лет - они понимают, что важно участвовать в личностном росте и достигать своих мечтаний.

Они не умаляют своего успеха

Сильные женщины не беспокоятся о том, чтобы выглядеть высокомерными и не отказываются отдавать должное своей упорной работе и умению. Они умеют просто говорить: "спасибо", когда им делают комплименты, и делятся своим успехом с другими.