Ці 10 продуктів сприяють зниженню тиску. Зберігайте корисний список

Картопля

Одна печена картоплина середнього розміру забезпечує 13% добової норми калію. Збільшення споживання калію може знизити артеріальний тиск, якщо у вас гіпертонія. Щоб ще більше не підвищувати показники - картоплю не соліть. Краще натомість додайте грецький йогурт з чорним перцем.

Скумбрія

Доведено, що жирна риба, яка містить необхідні жири Омега-3, наприклад скумбрія та лосось, знижує артеріальний тиск. Скумбрію можна їсти різними способами.

Додайте до салату або у бутерброд разом з авокадо та зеленню для повноцінної страви. Вибираючи консервовану скумбрію, шукайте варіанти з меншим вмістом натрію, оскільки ця речовина може підвищити тиск.

Курка без шкіри

Запечена на грилі курка може допомогти вам знизити артеріальний тиск. Одне дослідження показало, що білок у курячих ніжках знижує високі показники у щурів з гіпертонією.

М’ясо птиці без шкіри може зменшити кількість насичених жирів у вашій їжі, що допоможе захистити серце. Щоб зберегти низький рівень натрію, приправте курку зеленню, спеціями та чорним перцем, а не сіллю.

Яєчні білки

Дослідження показують, що дієта, багата білком, подібним до того, що міститься в яєчних білках, може допомогти знизити артеріальний тиск. Згідно з цими даними, дорослі, які споживають більше білка, мають нижчий довгостроковий ризик високого кров’яного тиску. Яєчні білки відокремлені від жовтка, варто їсти як вареними, так і смаженими.

Ківі

У дослідженні, яке порівнювало здатність яблука і ківі знижувати артеріальний тиск, саме останній фрукт мав більший вплив на показники. Тому експерти радять вживати по 2-3 ківі на добу.

Коричневий рис

Дослідження показують, що нерозчинна клітковина в коричневому рисі (його ще називають нешліфованим) може допомогти знизити артеріальний тиск. Гіпертонікам рекомендують 6-8 порцій цілозернових продуктів на день, включаючи коричневий рис.

Журавлина

Ця ягода є джерелом важливої сполуки під назвою ресвератрол. Одне дослідження показало, що ця речовина, яка сприяє червоному пігменту журавлини, ефективна для запобігання гіпертонії.

Це також стосується інших червоних фруктів, таких як полуниця та малина. Журавлину можна їсти як у свіжому вигляді, так і в консервованому. Головне - без цукру.

Апельсини

У цитрусових багато вітаміну С. Він здатний підвищувати рівень оксиду азоту, сполуки, яка, як вважається, знижує артеріальний тиск. Як джерело калію та вітаміну С, апельсини та інші цитрусові можуть знижувати артеріальний тиск. Насолоджуйтесь свіжими фруктами або вичавленим соком без додавання цукру.

Мигдаль

Як і інші горіхи, мигдаль є легкою закускою, яку також можна додавати до їжі. Дослідження показують, що мигдаль може мати сприятливий вплив на артеріальний тиск.

Мигдаль містить близько 160 калорій на унцію, що робить його більш калорійним перекусом. Насолоджуючись горіхами, споживайте порції, які відповідають вашим енергетичним потребам, і поєднуйте їх із менш калорійними продуктами, такими як фрукти та овочі, які також сприятливо впливають на артеріальний тиск.

Броколі

Дослідження показують, що сполука, знайдена в цих хрестоцвітих овочах, здатна захистити від підвищення артеріального тиску у щурів зі спонтанною гіпертензією. Фахівці радять додавати броколі до салатів та супів.