Эти 10 советов помогут вам сэкономить на бытовой химии

Экономия денег на определенных вещах - распространенный способ сбережения. Средства для уборки редко стоят дешево, однако существует несколько вариантов, как на них можно сэкономить.

О том, как сэкономить средства на уборочных средствах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Выбирать аналоги

Чтобы экономить деньги на покупке бытовой химии, вместо того чтобы покупать дорогие брендовые средства, попробуйте непатентованную версию.

Обратите внимание на магазинные бренды или непатентованные эквиваленты, которые зачастую стоят дешевле, чем продукция известных брендов, но предлагают неплохое качество.

Скорее всего, вы увидите, что они столь же эффективны и сэкономите деньги в течение года. Если вы решите, что аналоги вам не подходят, используйте все средство, прежде чем возвратиться к обычному бренду.

Изготовить моющие средства собственноручно

Натуральные моющие средства, сделанные собственноручно, лучше для окружающей среды и семьи, а также уменьшают количество производимых пластиковых контейнеров.

Некоторые достаточно эффективные домашние чистящие средства состоят из следующего:

белый уксус и старые газеты для окон;

пищевая сода с уксусом или лимонным соком для абразивного чистящего средства, идеально подходящего для ванн, подоконников, плит и т.п.;

смесь из одной части уксуса, одной части воды, нарезанного лимона и свежего розмарина для универсального чистящего средства;

белый уксус и поваренная соль в качестве полироля для латуни;

половина лимона и щепотка соли для чистки разделочных досок.

К тому же добавление в воду для мытья пола небольшого количества эфирного масла поможет придать полу приятный аромат без использования моющего средства.

Использовать средство для мытья посуды

Неагрессивное средство для мытья посуды, которое удаляет жир и грязь - наверное, наиболее универсальная чистящая жидкость, которую можно приобрести и сэкономить на бытовой химии.

Достаточно использовать несколько капель средства, растворив его в теплой воде для очистки поверхностей. Но не забудьте смыть остатки жидкости, затем тщательно просушить поверхность, особенно деревянную.

Однако, хотя это средство безопасно почти для всех материалов (от тканей до нержавеющей стали и дерева), следует избегать его использования на паркетном полу, коже, стекле и зеркалах.

Следить за распродажами и скидками

Чтобы сэкономить на бытовой химии, следите за распродажами, скидками и акциями на средства для уборки в вашем местном магазине или онлайн.

Многие магазины предлагают сезонные распродажи или акции, во время которых вы можете получить выгодные предложения на средства для уборки. Также можно подписаться на электронную рассылку или программу лояльности для получения уведомлений о предстоящих скидках.

Сравнивать цены и бренды

Чтобы сэкономить деньги на средствах для уборки, прежде чем совершить покупку, найдите время, для сравнения цен и брендов, чтобы убедиться, что вы получаете наилучшее соотношение цены и качества за свои деньги.

Кроме этого, сравните цены в разных розничных магазинах и попробуйте разные бренды, чтобы найти самые доступные и одновременно качественные варианты.

Выбирать многоразовые тряпки для уборки

Вместо того чтобы покупать одноразовые инструменты для уборки (бумажные полотенца, сменные насадки для швабры), покупайте многоразовые предметы, которые можно бросать в стиральную машину и использовать многократно.

Также можно использовать самодельные тряпки из старой одежды. Однако имейте в виду, что они могут оставить ворсинки, поэтому не очень подходят для мытья окон и зеркал.

Использовать универсальные чистящие средства

Найдите универсальное чистящее средство, чтобы справиться с большим количеством задач. Специализированные чистящие средства обычно дороже, но не всегда нужны.

Обязательно прочтите этикетку, чтобы понять, какие поверхности можно чистить, и выбирайте то средство, которое предлагает наибольшее качество за ваши деньги.

Не использовать больше средства, чем указано

Избегайте соблазна добавлять много моющего средства - это вряд ли повлияет на эффективность. Поэтому используйте их экономно, а если есть инструкции по количеству средства, соблюдайте ее.

Это гарантирует, что бытовая химия будет действовать должным образом, и вы не потратите ни одной лишней капли и сможете сэкономить деньги.

Убирать каждый день понемногу

Когда вы убираете ежедневно, вы уменьшаете уровень грязи и микробов, что уменьшает усилия, необходимые для уборки, и количество моющих средств для борьбы с грязью.

Обращайте внимание на разлитые напитки, и вытирайте поверхность плиты после приготовления пищи и пятна сразу.

Хранить средства для уборки должным образом

Бережно относясь к своим средствам для уборки, вы сможете получить от них больше пользы и сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Храните средства для уборки в сухом прохладном месте, чтобы предотвратить преждевременное истечение срока их годности.

А инструменты и оборудование для уборки используйте в соответствии с инструкциями производителя, чтобы предотвратить их повреждение и продлить срок службы.