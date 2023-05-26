Ці знаки Зодіаку абсолютно несумісні один з одним: 5 приречених пар

Гороскоп розповість про п'ять пар знаків Зодіаку, стосунки яких абсолютно приречені на провал. Астрологи вважають, що особливості характеру кожного з них завадять збудувати успішне партнерство.

Яким знакам Зодіаку навіть не варто починати стосунки, дізнайтеся з матеріалу Styler далі.

Лев і Водолій

У цій парі Водолія буде дратувати те, що Леви завжди хочуть перебувати в центрі уваги. Конкуренція між партнерами і ревнощі можуть стати руйнівними для стосунків.

Близнюки і Стрілець

Близнюки і Стрілець можуть створити ідеальну пару, якщо змінять свої звички. Наприклад, Стрільці вважають себе найрозумнішими, а Близнюки люблять пліткувати. Якщо їм вдасться відмовитися від цього, то розставання їм не загрожує.

Рак і Козеріг

Союз цих людей може проіснувати дуже довго, якщо Козеріг буде проявляти свою внутрішню силу, бо Раки по своїй натурі більш чутливі і м'які. В іншому випадку м'якість Раків почне дратувати Козерогів, а Раків ображатиме холодність Козерогів.

Овен і Терези

Овен завжди випромінює потужний потік енергії. Для нього важливо бути в темпі, щоб все встигнути. А ось Терези довго коливаються, вони часто нерішучі. І тут неминуче виникає конфлікт інтересів.

Телець і Скорпіон

Тельці цінують домашній затишок і романтику, а Скорпіони готові все спопелити на своєму шляху. Один з них дуже активний, а інший вважає за краще сидіти вдома. Пристрасному Скорпіону часто не подобається пасивність Тельця.