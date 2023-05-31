Этот знак Зодиака - самый редкий в мире: в чем его уникальность
Гороскоп расскажет, какой знак Зодиака считается самым редким в мире, ведь под ним рождается меньше всего людей. Почему так происходит, и в чем уникальность этих представителей зодиакального круга?
Об этом подробно в материале Styler далее.
Какие знаки Зодиака самые редкие
Исследователи из США выяснили, что меньше всего в мире людей, принадлежащих к знаку Зодиака Водолей, таких всего 6,3%.
Второе и третье место по редкости занимают Лев (7,1%) и Стрелец (7,3%).
Далее от менее редких до наиболее распространенных рейтинг выглядит следующим образом:
- Овен (8,1%)
- Козерог (8,2%)
- Телец (8,3%)
- Рак (8,5%)
- Весы (8,8%)
- Рыбы (9,1%)
- Близнецы (9,3%)
- Дева (9,4%)
- Скорпион (9,6%)
Отметим, что такие рейтинги появляются время от времени и показатели варьируются. Но чаще всего именно Водолей возглавляет рейтинг самых редких знаков Зодиака в мире.
Это выглядит странно, ведь родившиеся под знаком Водолея люди были зачаты вероятно в период с 30 апреля по 28 мая, то есть весной. Время, которое считается наиболее "плодовитым".
Кто такой Водолей
Даты рождения Водолея: 20 января - 18 февраля
- Стихия: воздух.
- Символ: человек, держащий в руках два кувшина с водой. В одном - живая вода, в другом - мертвая.
- Управляющие планеты: Сатурн и Уран.
- Камни-талисманы: нефрит, аметист, обсидиан, яшма, змеевик, авантюрин и жемчуг.
Это один из самых сложных и противоречивых знаков. Основные черты характера Водолея: изобретательность, независимость, преданность и непредсказуемость.
Водолеи - люди противоречий, яркие индивидуалисты, склонные к перепадам настроения. Представители данного знака имеют яркий темперамент, не выносят рутины и скучных обязанностей. Они очень свободолюбивы и независимы.
Характеристика женщин и мужчин знака Зодиака, совместимость с другими
Мужчина-Водолей гуманный, имеет большую силу воли и лояльность. Они с рождения имеют развитую эмпатию, а потому готовы помогать даже малознакомым людям. Со всем этим Водолеев нельзя вынудить поменять свои принципы.
Среди недостатков мужчины-Водолия - повышенная возбудимость, недальновидность и сарказм. Легковозбудимая нервная система заставляет его сильно переживать даже из-за незначительных конфликтов. Представительниц противоположного пола Водолеи привлекают обаянием, любезностью и красноречием.
Женщина-Водолей привлекает своей удивительной легкостью в общении. Она может поддержать любой разговор и легко высказать мнение о чем угодно. Представительница данного знака очень любознательна, поэтому является источником самой разнообразной информации.
Этих женщин отличает изысканная внешность и острый ум. Креативные, решительные и любящие иногда даже шокировать публику.
В любви женщины-Водолии очень романтичны, дружелюбны, отзывчивы и щедры. Они сексуально раскованы и точно знают, чего хотят от мужчин.
Лучшая совместимость у Водолеев со знаками воздушной стихии Близнецами и Весами. Также они хорошо совместимы со Стрельцом и Овном.
Худшая совместимость у Водолея - с Тельцами и Скорпионами.
Интересно, что гении чаще всего рождаются под знаком Водолея. А еще их часто относят к самым скромным знакам, имеющим самые специфические вкусы.
Ранее мы писали также о 5 самых надежных мужчинах по знаку Зодиака.
Кроме того, читайте о парах знаков Зодиака, отношения с которыми обречены на провал.