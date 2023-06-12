Цей знак Зодіаку - найпоширеніший у світі. Ніколи не здогадаєтеся, чому

Який знак Зодіаку найпоширеніший

Дослідники зі США з'ясували, що найбільше у світі людей, які належать до знаку Зодіаку Скорпіон, таких 9,6%.

Друге і третє місце за частотністю займають Діва (9,4%) і Близнюки (9,3%).

Далі від найчастіших до найрідших рейтинг виглядає так:

Риби (9,1%)

Терези (8,8%)

Рак (8,5%)

Телець (8,3%)

Козеріг (8,2%)

Овен (8,1%)

Стрілець (7,3%)

Лев (7,1%)

Водолій (6,3%)

Чому Скорпіонів найбільше

Річ у тім, що діти, народжені під знаком Скорпіона, ймовірніше за все були зачаті в період з 1 лютого по 1 березня.

Можемо припустити, що Скорпіонів найбільше, адже саме всередині цього періоду у всьому світі відзначається День святого Валентина - свята усіх закоханих, коли у повітрі "найвища концентрація кохання".

Коли планувати зачаття, щоб у дитини був обраний знак Зодіаку?

Вагітність триває близько 40 тижнів. Відповідно, планувати зачаття потрібно так, щоб пологи випали на місяць, за який відповідає певний знак зодіаку.

Отже, щоб дитина народилася під обраним знаком, зачаття має відбутися в наступний період:

Овен - з 29 червня до 28 липня

Телець - з 29 липня до 28 серпня

Близнюки - з 29 серпня до 29 вересня

Рак - з 30 вересня до 30 жовтня

Лев - з 31 жовтня до 30 листопада

Діва - з 1 грудня до 31 грудня

Терези - з 1 січня до 31 січня

Скорпіон - з 1 лютого до 1 березня

Стрілець - з 2 березня до 30 березня

Козеріг - з 31 березня до 29 квітня

Водолій - з 30 квітня до 28 травня

Риби - з 29 травня до 28 червня

Хто такий Скорпіон

Скорпіони - сильні і впевнені в собі особистості з твердою волею і великим запасом енергії. Вони вперті люди, впевнені у своїй правоті і своїх ідеалах, розумні, всебічно розвинені, амбітні.

А ще вони вважаються найжорстокішими представниками зодіакального кола. Образливість, мстивість, жорсткість, впертість - такими негативними якостями зазвичай характеризують Скорпіонів.

Скорпіон - непроста людина, але зблизившись з ним ви отримаєте відданого друга і люблячу другу половинку.

Любовна сумісність Скорпіонів

Хороші шанси у Скорпіона з Раком, Дівою, Рибами, Козерогом. Низька сумісність - з Водолієм і Близнюками.

Цікавий факт про Скорпіонів: вважається, що вони мають найнебезпечнішу енергетику. Саме вони найчастіше стають гіпнотизерами та магами.