Этот знак Зодиака - самый распространенный в мире. Никогда не догадаетесь, почему

Какой знак Зодиака самый распространенный

Исследователи из США выяснили, что больше всего в мире людей, принадлежащих к знаку Зодиака Скорпион, таких 9,6%.

Второе и третье место по частотности занимают Дева (9,4%) и Близнецы (9,3%).

Далее от самых частых до самых редких рейтинг выглядит так:

Рыбы (9,1%)

Весы (8,8%)

Рак (8,5%)

Телец (8,3%)

Козерог (8,2%)

Овен (8,1%)

Стрелец (7,3%)

Лев (7,1%)

Водолей (6,3%)

Почему Скорпионов больше всего

Дело в том, что дети, рожденные под знаком Скорпиона, вероятнее всего, были зачаты в период с 1 февраля по 1 марта.

Можем предположить, что Скорпионов больше всего, ведь именно посредине этого периода во всем мире отмечается День святого Валентина - праздник всех влюбленных, когда в воздухе "высокая концентрация любви".

Когда планировать зачатие, чтобы у ребенка был нужный знак Зодиака?

Беременность длится около 40 недель. Соответственно планировать зачатие нужно так, чтобы роды выпали на месяц, за который отвечает определенный знак зодиака.

Следовательно, чтобы ребенок родился под выбранным знаком, зачатие должно состояться в следующий период:

Овен - с 29 июня по 28 июля

Телец - с 29 июля по 28 августа

Близнецы - с 29 августа по 29 сентября

Рак - с 30 сентября по 30 октября

Лев - с 31 октября по 30 ноября

Дева - с 1 декабря до 31 декабря

Весы - с 1 января по 31 января

Скорпион - с 1 февраля по 1 марта

Стрелец - со 2 марта по 30 марта

Козерог - с 31 марта по 29 апреля

Водолей - с 30 апреля по 28 мая

Рыбы - с 29 мая по 28 июня

Кто такой Скорпион

Скорпионы - сильные и уверенные в себе личности с твердой волей и большим запасом энергии. Они упрямы, уверены в своей правоте и своих идеалах, умны, всесторонне развиты, амбициозны.

А еще они считаются самыми жестокими представителями зодиакального круга. Обидчивость, мстительность, жесткость, упрямство - такими отрицательными качествами обычно характеризуют Скорпионов.

Скорпион - непростой человек, но сблизившись с ним вы получите преданного друга и любящую вторую половинку.

Любовная совместимость Скорпионов

Хорошие шансы у Скорпиона с Раком, Девой, Рыбами, Козерогом. Низкая совместимость - с Водолеем и Близнецами.

Интересный факт о Скорпионах: считается, что они обладают самой опасной энергетикой. Именно они чаще становятся гипнотизерами и магами.