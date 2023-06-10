Цей вірус передається статевим шляхом, часто не має симптомів, але дуже небезпечний

Один з небезпечних вірусів, що передається в тому числі статевим шляхом, часто не має симптомів, але може провокувати розвиток ракових пухлин, є вірус папіломи людини (ВПЛ).

Про це розповіла в Instagram лікар-гінеколог Лілія Левенець.

Що викликає папіломи?

Папіломи, бородавки, кондиломи - різні утворення на шкірі викликаються папіломавірусами.

"Їх (ВПЛ. - Ред.) є багато підвидів, і в цій великій родині вірусів однозначно хтось страшніший, а хтось менш небезпечний", - зазначає лікарка.

Вірус папіломи людини - це захворювання, яке передається статевим, контактним шляхом.

Чому вірус такий небезпечний

Річ у тім, що ВПЛ може спричинити кілька видів раку, а не тільки папіломи, бородавки чи кондиломи.

"І заразитися ним можуть і жінки, і чоловіки і навіть немовлята при народженні", - додала Лілія Левенець.

ВПЛ викликає гострокінцеві, круглі, подовгасті, плоскі, "схожі на цвітну капусту" новоутвори на вульві, у вагіні, біля анусу, а іноді і в ротовій порожнині.

Факти про папілому, про які ви могли не знати

Більшість людей, що мали випадково чи свідомо досвід незахищеного статевого акту є носіями папіломавірусу людини.

Більшість штамів цього вірусу неприємні, але не такі вже й страшні.

Можна бути носієм папіломавірусу без жодних його проявів.

Можна мати одного єдиного статевого партнера все життя або ж багато партнерів, можна не мати сексу взагалі або займатися ним щодня, все це зовсім не важливо для того, щоб одного дня прокинутись і побачити в себе папіломи.

Чому ВПЛ - це небезпечно

Важливо пам'ятати, що існують штами ВПО з високою онкогенністю, які сприяють розвитку раку шийки матки, раку вульви, прямої кишки та гортані. Це ВПЛ 16 і 18 типу.

А от віруси, що викликають шкірні новоутворення - такі, як папіломи чи кондиломи у зоні статевих органів та анусу найчастіше не є онкогенними.

Як лікують папіломи

Єдиним цивілізованим і доказовим методом лікування папілом, бородавок, кондилом є хірургічне видалення радіохвильовим методом або лазером.