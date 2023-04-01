Поширену венеричну хворобу можна розпізнати по обличчю: заява медиків

Одну з найбільш поширених і небезпечних інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ) можна розпізнати за симптомами на обличчі.

Мова йде про хламідіоз

Венеричне захворювання підступне тим, що може не проявлятися роками. Як показали дослідження, скарги були відсутні у 50% жінок з хламідійною інфекцією та у 70% чоловіків.

Тим не менш хвороба загрожує, як жіночій, так і чоловічій фертильності, може призводити до безпліддя. Крім того викликає ряд ускладнень з боку сечо-статевої системи.

Як розпізнати хламідіоз по обличчю

"Хламідіоз важко ідентифікувати протягом перших кількох тижнів, оскільки його симптоми можуть бути дуже легкими та швидко зникати, не даючи деяким людям помітити його наявність", - говорять в Оксфордській клініці невідкладної допомоги пояснює.

Однак деякі попереджувальні ознаки є. У чоловіків це переважно аномальні виділення з пеніса та набряк яєчок. У жінок симптоми можуть включати біль під час сексу, кровотечі між менструаціями та незвичайні виділення з піхви, що погано пахнуть.

Але окрім цих класичних симптомів, хламідіоз також може призвести до інфікування очей.

Цей тип інфекції зазвичай виникає через дотик до очей після контакту з виділеннями статевих органів інфікованої особи. Хоча це рідкість, передача з очей в очі також можлива через спільне використання туші та інших косметичних засобів.

Ознаки хламідійного кон'юнктивіту

Ускладнення, відоме як хламідійний кон’юнктивіт, зазвичай вражає одне око, але іноді може вражати обидва.

Симптоми включають рожеві/червоні очі, утворення кірочок на віях, злипання повік, опухлі повіки, сльозотечу та погіршення зору.

Інкубаційний період хламідійного кон'юнктивіту коливається від одного до двох тижнів і може тривати до 18 місяців, якщо його не лікувати. Хоча інфекцію можна лікувати місцево, для усунення інфекції рекомендується антибіотикотерапія.

Симптоми хламідіозу у жінок:

надмірні, нетипові виділення з піхви;

жовтувате забарвлення виділень, неприємний запах;

відчуття печіння, свербіж в зоні піхви;

біль в животі;

порушення менструального циклу;

кровотечі в середині циклу;

слабкість, підвищення температури та інші ознаки загальної інтоксикації.

Симптоми хламідіозу у чоловіків:

нетипові виділення з уретри, особливо вранці;

виділення крапель крові з уретри;

дискомфортні відчуття при еякуляції;

біль при сечовипусканні;

зміна кольору сечі;

набряклість, больові відчуття в яєчках;

невелике підвищення температури (зазвичай до 37,5 градусів).

Часто симптоми можна сплутати з інфекціями сечової системи - циститом чи уретритом. Щоб остаточно поставити діагноз "хламідіоз" необхідно провести лабораторні аналізи: мазок з піхви чи зіскоб з уретри у чоловіків.

Частіше за все хламідії призводять до: уретриту, циститу, вульвовагініту, цервіциту, ендометриту, орхіту, простатиту, рубцювання та утворення спайок в репродуктивних органах, ускладнення вагітності, зараження новонародженого під час пологів.