Этот вирус передается половым путем, часто не имеет симптомов, но очень опасен

Один из опасных вирусов, передающихся в том числе половым путем, часто не имеет симптомов, но может провоцировать развитие раковых опухолей, вирус папилломы человека (ВПЧ).

Об этом рассказала в Instagram врач-гинеколог Лилия Левенец.

Что вызывает папилломы?

Папилломы, бородавки, кондиломы - разные образования на коже вызываются папилломавирусами.

"Их (ВПЧ. - Ред.) есть много подвидов, и в этой большой семье вирусов однозначно кто-то страшнее, а кто-то менее опасен", - отмечает врач.

Вирус папилломы человека - это заболевание, передающееся половым, контактным путем.

Почему вирус так опасен

Дело в том, что ВПЧ может вызвать несколько видов рака, а не только папилломы, бородавки или кондиломы.

"И заразиться им могут и женщины, и мужчины и даже младенцы при рождении", - добавила Лилия Левенец.

ВПЧ вызывает остроконечные, круглые, продолговатые, плоские, "похожие на цветную капусту" новообразования на вульве, в вагине, у ануса, а иногда и в полости рта.

Факты о папилломе, о которых вы могли не знать

Большинство людей, которые имели случайно или сознательно опыт незащищенного полового акта, являются носителями папилломавируса человека.

Большинство штаммов этого вируса неприятны, но не так уж страшны.

Можно быть носителем папилломавируса без его проявлений.

Можно иметь одного единственного полового партнера всю жизнь или много партнеров, можно не иметь секса вообще или заниматься им каждый день, все это совсем не важно для того, чтобы однажды проснуться и увидеть у себя папилломы.

Почему ВПЧ - это опасно

Важно помнить, что существуют штаммы ВПЧ с высокой онкогенностью, которые способствуют развитию рака шейки матки, рака вульвы, прямой кишки и гортани. Это ВПЧ 16 и 18 типа.

А вот вирусы, вызывающие кожные новообразования - такие, как папилломы или кондиломы в зоне половых органов и ануса, чаще всего не являются онкогенными.

Как лечат папилломы

Единственным цивилизованным и доказательным методом лечения папиллом, бородавок, кондилом является хирургическое удаление радиоволновым методом или лазером.