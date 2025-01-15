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Цей унікальний фрукт у формі серця знижує тиск і підтримує роботу м’язів

Названо фрукт, який здатний знизити високий тиск (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Заварне яблуко або черимоя є відомим фруктом завдяки формі серця. Плід безпосередньо впливає на серцево-судинну систему та навіть здатен знизити високий тиск.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим відомий фрукт

Це великий, зелений серцеподібний фрукт, який на смак нагадує поєднання банана, ананаса, полуниці та манго. Але, окрім чудового смаку, заварне яблуко може похвалитися рядом переваг для здоров’я.

Крім того, фрукт може допомогти стабілізувати рівень артеріального тиску. Завдяки високому вмісту калію і магнію фрукт допомагає регулювати артеріальний тиск.

 здоров'я очей, травлення та 

Які токсини містяться у фрукті

Фрукт містять токсин під назвою аннонацин, тому ви повинні переконатися, що видалили шкірку та кісточки. Також варто споживати плід у помірних кількостях.

Це також доцільно, оскільки, попри всі переваги, продукт містять багато калорій і цукру.

черимою, потрібно 

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