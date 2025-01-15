Цей унікальний фрукт у формі серця знижує тиск і підтримує роботу м’язів

Чим відомий фрукт

Це великий, зелений серцеподібний фрукт, який на смак нагадує поєднання банана, ананаса, полуниці та манго. Але, окрім чудового смаку, заварне яблуко може похвалитися рядом переваг для здоров’я.

Крім того, фрукт може допомогти стабілізувати рівень артеріального тиску. Завдяки високому вмісту калію і магнію фрукт допомагає регулювати артеріальний тиск.

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Які токсини містяться у фрукті

Фрукт містять токсин під назвою аннонацин, тому ви повинні переконатися, що видалили шкірку та кісточки. Також варто споживати плід у помірних кількостях.

Це також доцільно, оскільки, попри всі переваги, продукт містять багато калорій і цукру.

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