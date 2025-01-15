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Этот уникальный фрукт в форме сердца снижает давление и поддерживать работу мышц

Назван фрукт, который способен снизить высокое давление (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Заварное яблоко или черимойя является известным фруктом благодаря форме сердца. Плод непосредственно влияет на сердечно-сосудистую систему и даже способен снизить высокое давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Чем известен фрукт

Это большой, зеленый сердцевидный фрукт, который по вкусу напоминает сочетание банана, ананаса, клубники и манго. Но, кроме замечательного вкуса, заварное яблоко может похвастаться рядом преимуществ для здоровья.

Кроме того, фрукт может помочь стабилизировать уровень артериального давления. Благодаря высокому содержанию калия и магния фрукт помогает регулировать артериальное давление.

здоровье глаз, пищеварения и

Какие токсины содержатся во фрукте

Фрукт содержат токсин под названием аннонацин, поэтому вы должны убедиться, что удалили кожуру и косточки. Также стоит потреблять плод в умеренных количествах.

Это также целесообразно, поскольку, несмотря на все преимущества, продукт содержат много калорий и сахара.

черимойю, нужно

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