Этот уникальный фрукт в форме сердца снижает давление и поддерживать работу мышц

Заварное яблоко или черимойя является известным фруктом благодаря форме сердца. Плод непосредственно влияет на сердечно-сосудистую систему и даже способен снизить высокое давление.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем известен фрукт

Фрукт может творить чудеса с организмом благодаря высокому содержанию клетчатки, витамина С и калия. Он также может даже помочь регулировать артериальное давление и защитить сердце.

Фрукт более распространен за пределами Великобритании, в некоторых частях Южной Америки, Азии и Испании.

Это большой, зеленый сердцевидный фрукт, который по вкусу напоминает сочетание банана, ананаса, клубники и манго. Но, кроме замечательного вкуса, заварное яблоко может похвастаться рядом преимуществ для здоровья.

Содержание клетчатки в фрукте превышает содержание в киви, что делает его отличным для кишечника. Кроме того, содержание витамина С повышает защитные силы и способствует образованию коллагена, а большое количество калия поддерживает работу мышц и выведение жидкости.

Содержание клетчатки и антиоксидантов в заварных яблоках может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Черимойя (фото: wikipedia)

Известно, что высокий уровень клетчатки и антиоксидантов в заварных яблоках, особенно полифенолов, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшает воспаление и окислительный стресс.

Кроме того, фрукт может помочь стабилизировать уровень артериального давления. Благодаря высокому содержанию калия и магния фрукт помогает регулировать артериальное давление.

Фрукт также содержит много антиоксидантов, которые повышают настроение и положительно влияют на здоровье глаз, пищеварения и печени.

Какие токсины содержатся во фрукте

Фрукт содержат токсин под названием аннонацин, поэтому вы должны убедиться, что удалили кожуру и косточки. Также стоит потреблять плод в умеренных количествах.

Это также целесообразно, поскольку, несмотря на все преимущества, продукт содержат много калорий и сахара.