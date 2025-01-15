Этот уникальный фрукт в форме сердца снижает давление и поддерживать работу мышц
Заварное яблоко или черимойя является известным фруктом благодаря форме сердца. Плод непосредственно влияет на сердечно-сосудистую систему и даже способен снизить высокое давление.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Чем известен фрукт
Фрукт может творить чудеса с организмом благодаря высокому содержанию клетчатки, витамина С и калия. Он также может даже помочь регулировать артериальное давление и защитить сердце.
Фрукт более распространен за пределами Великобритании, в некоторых частях Южной Америки, Азии и Испании.
Это большой, зеленый сердцевидный фрукт, который по вкусу напоминает сочетание банана, ананаса, клубники и манго. Но, кроме замечательного вкуса, заварное яблоко может похвастаться рядом преимуществ для здоровья.
Содержание клетчатки в фрукте превышает содержание в киви, что делает его отличным для кишечника. Кроме того, содержание витамина С повышает защитные силы и способствует образованию коллагена, а большое количество калия поддерживает работу мышц и выведение жидкости.
Содержание клетчатки и антиоксидантов в заварных яблоках может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Черимойя (фото: wikipedia)
Известно, что высокий уровень клетчатки и антиоксидантов в заварных яблоках, особенно полифенолов, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшает воспаление и окислительный стресс.
Кроме того, фрукт может помочь стабилизировать уровень артериального давления. Благодаря высокому содержанию калия и магния фрукт помогает регулировать артериальное давление.
Фрукт также содержит много антиоксидантов, которые повышают настроение и положительно влияют на здоровье глаз, пищеварения и печени.
Какие токсины содержатся во фрукте
Фрукт содержат токсин под названием аннонацин, поэтому вы должны убедиться, что удалили кожуру и косточки. Также стоит потреблять плод в умеренных количествах.
Это также целесообразно, поскольку, несмотря на все преимущества, продукт содержат много калорий и сахара.
Чтобы съесть черимойю, нужно разрезать ее пополам, удалить черные семена, и есть мякоть прямо ложкой. Он также подходит для приготовления сорбетов, смузи или даже джемов.
Ранее мы сообщали о 5 продуктах, которые помогут предотвратить облысение.
Также мы писали о продуктах, которые почти не содержат калорий.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.