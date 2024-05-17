Цей трюк на вашому iPhone допоможе друкувати повідомлення та тексти вдвічі швидше

Як скористатися лайфхаком

Відключення від алфавітної розкладки клавіатури, коли потрібно ввести число або символ, на iPhone відбувається занадто часто. Тому існує невелика порада, як зробити перехід дуже швидким.

Замість того, щоб натискати клавішу "123" у лівому нижньому куті, щоб перейти на цифрову або клавіатуру із символами, утримуйте клавішу, а потім проведіть пальцем за цифрою/символом, який ви хочете ввести, після цього відпустіть.

Ця єдина дія вводить число/символ і автоматично перемикає вас назад в алфавітний режим, позбавляючи вас необхідності виконувати три окремих натискання для досягнення того ж результату.

Цей трюк допоможе вам швидше друкувати на клавіатурі iPhone (фото: MacRumors)

Тому наступного разу, коли вам знадобиться вставити цифру або символ, пам'ятайте про цей трюк, і ви зможете друкувати без паузи.