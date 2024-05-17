Этот трюк на вашем iPhone поможет печатать сообщения и тексты в два раза быстрее

Как воспользоваться лайфхаком

Отключение от алфавитной раскладки клавиатуры, когда вам нужно ввести число или символ, на iPhone происходит слишком часто. Поэтому существует небольшой совет, как сделать переход очень быстрым.

Вместо того, чтобы нажимать клавишу "123" в левом нижнем углу, чтобы переключиться на цифровую или клавиатуру с символами, удерживайте клавишу, а затем проведите пальцем по цифре/символу, который вы хотите ввести, после этого отпустите.

Это единственное действие вводит число/символ и автоматически переключает вас обратно в алфавитный режим, избавляя вас от необходимости выполнять три отдельных нажатия для достижения того же результата.

Этот трюк поможет вам быстрее печатать на клавиатуре iPhone (фото: MacRumors)

Поэтому в следующий раз, когда вам понадобится вставить цифру или символ, помните об этом трюке, и вы сможете печатать без паузы.