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Этот трюк на вашем iPhone поможет печатать сообщения и тексты в два раза быстрее

Ускорьте набор текста на iPhone с помощью этого простого трюка с клавиатурой (фото: иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Пользователи iPhone часто переключаются между различными раскладками клавиатуры для ввода сообщений, электронных писем или заполнения форм. Это может замедлить общение и нарушить ваш поток. Но есть способы упростить этот процесс.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.

Как воспользоваться лайфхаком

Отключение от алфавитной раскладки клавиатуры, когда вам нужно ввести число или символ, на iPhone происходит слишком часто. Поэтому существует небольшой совет, как сделать переход очень быстрым.

Вместо того, чтобы нажимать клавишу "123" в левом нижнем углу, чтобы переключиться на цифровую или клавиатуру с символами, удерживайте клавишу, а затем проведите пальцем по цифре/символу, который вы хотите ввести, после этого отпустите.

Это единственное действие вводит число/символ и автоматически переключает вас обратно в алфавитный режим, избавляя вас от необходимости выполнять три отдельных нажатия для достижения того же результата.

Этот трюк поможет вам быстрее печатать на клавиатуре iPhone (фото: MacRumors)

Поэтому в следующий раз, когда вам понадобится вставить цифру или символ, помните об этом трюке, и вы сможете печатать без паузы.

У нас также есть материал про полезные советы, которые помогут вам быстрее печатать текст на смартфоне.

А еще мы писали о том, как записать телефонный разговор на смартфонах iPhone и Android.

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