Цей суперпродукт знижує запалення та зміцнює імунну систему: нове дослідження

Який відомий нам продукт є суперфудом

Науковий керівник і лікар заявили, що з’являються докази того, що два види грибів зміцнюють імунну систему, допомагають психічному здоров’ю та корисні для серця.

"Останнім часом гриби набувають величезної популярності у світі здоров’я та благополуччя, хоча їх зв'язок зі здоров’ям відомий давно . Традиційна китайська медицина використовує гриби через їхні терапевтичні властивості завдяки вмісту бета-глюканів (типу харчових волокон), пов’язаних зі здоров’ям серця та імунітету", - повідомив науковець Дам'ян Бове.

В усьому світі існує понад 10 тисяч видів грибів, деякі з яких їстівні, а деякі - ні. Два види грибів, які привернули особливу увагу - це їжовик та рейші.

Лабораторні дослідження показують, що гриб їжовик може допомогти підвищити активність імунної системи кишечника.

Подальші дослідження показують, що білок у цих грибах сприяє росту корисних кишкових бактерій, які зміцнюють імунітет.

Також повідомляється, що гриби Рейші також можуть покращити імунну функцію.

Також їжовик сприяє і психічному здоров'ю. У невеликому чотиритижневому плацебо-контрольованому дослідженні за участю жінок із різноманітними скаргами на здоров’я, включаючи симптоми менопаузи та погану якість сну, учасники, які вживали екстракт, повідомили про нижчий рівень роздратування та тривоги, ніж у групі плацебо.

Доктор Памела Мейсон, дослідник, дієтолог сказала, що також є докази того, що гриби мають переваги з точки зору запалення, здоров’я серцево-судинної системи та когнітивного здоров’я.