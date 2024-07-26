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Цей смачний фрукт допоможе знизити ризик утворення тромбів

П'ятниця 26 липня 2024 10:20
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Цей смачний фрукт допоможе знизити ризик утворення тромбів Фото: Які фрукти допоможуть знизити ризик тромбозу (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Популярні фрукти банани, які обожнюють, чимало людей, дуже корисні для здоров'я. Також цей продукт може попередити ризик виникнення тромбозу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на National Institutes of Health.

Що показало дослідження про банани

Якщо з'їдати по одному банану зранку, в обід та на вечерю, ризик утворення тромбів і інсульту може зменшитися на 21%.

Це пояснюється тим, що банани забезпечують організм необхідною порцією калію, який відіграє ключову роль у зниженні ризику тромбоутворення.

Експерти вважають, що отримання 1600 мг калію на добу через банани або інші продукти, що містять цей елемент, може знизити ймовірність інсульту на 21%.

Які корисні властивості мають банани

  • Знижують кров'яний тиск і підтримують здоров'я серця.
  • Допомагають при печії, оскільки діють як природні антациди, які зв'язують кислоти, що робить їх корисними для шлунка.
  • Містять багато заліза, що сприяє загальному здоров'ю організму.
  • Є джерелом енергії, завдяки своєму складу.
  • Полегшують запори, завдяки високому вмісту харчових волокон, що сприяють регулярним випорожненням.
  • Заспокоюють нерви завдяки вмісту вітаміну В.
  • Регулюють температуру тіла.

До речі, триптофан, що міститься в бананах, перетворюється в серотонін, який допомагає підвищити настрій і зменшити симптоми депресії.

Банани є хорошим джерелом швидко засвоюваних вуглеводів, що забезпечують організм енергією, особливо корисно для активних людей і спортсменів.

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