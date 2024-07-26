Цей смачний фрукт допоможе знизити ризик утворення тромбів
Популярні фрукти банани, які обожнюють, чимало людей, дуже корисні для здоров'я. Також цей продукт може попередити ризик виникнення тромбозу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на National Institutes of Health.
Що показало дослідження про банани
Якщо з'їдати по одному банану зранку, в обід та на вечерю, ризик утворення тромбів і інсульту може зменшитися на 21%.
Це пояснюється тим, що банани забезпечують організм необхідною порцією калію, який відіграє ключову роль у зниженні ризику тромбоутворення.
Експерти вважають, що отримання 1600 мг калію на добу через банани або інші продукти, що містять цей елемент, може знизити ймовірність інсульту на 21%.
Які корисні властивості мають банани
- Знижують кров'яний тиск і підтримують здоров'я серця.
- Допомагають при печії, оскільки діють як природні антациди, які зв'язують кислоти, що робить їх корисними для шлунка.
- Містять багато заліза, що сприяє загальному здоров'ю організму.
- Є джерелом енергії, завдяки своєму складу.
- Полегшують запори, завдяки високому вмісту харчових волокон, що сприяють регулярним випорожненням.
- Заспокоюють нерви завдяки вмісту вітаміну В.
- Регулюють температуру тіла.
До речі, триптофан, що міститься в бананах, перетворюється в серотонін, який допомагає підвищити настрій і зменшити симптоми депресії.
Банани є хорошим джерелом швидко засвоюваних вуглеводів, що забезпечують організм енергією, особливо корисно для активних людей і спортсменів.
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