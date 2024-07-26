Этот суперпродукт снижает воспаление и укрепляет иммунную систему: новое исследование

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Научный руководитель и врач заявили, что появляются доказательства того, что два вида грибов укрепляют иммунную систему, помогают психическому здоровью и полезны для сердца.

"В последнее время грибы приобретают огромную популярность в мире здоровья и благополучия, хотя их связь со здоровьем известна давно. Традиционная китайская медицина использует грибы из-за их терапевтических свойств благодаря содержанию бета-глюканов (типа пищевых волокон), связанных со здоровьем сердца и иммунитета", - сообщил ученый Дамьян Бове.

Во всем мире существует более 10 тысяч видов грибов, некоторые из которых съедобны, а некоторые - нет. Два вида грибов, которые привлекли особое внимание - это ежовик и рейши.

Лабораторные исследования показывают, что гриб ежовик может помочь повысить активность иммунной системы кишечника.

Последующие исследования показывают, что белок в этих грибах способствует росту полезных кишечных бактерий, укрепляющих иммунитет.

Также сообщается, что грибы Рейши могут улучшить иммунную функцию.

Также ежовик способствует и психическому здоровью. В небольшом четырехнедельном плацебо-контролируемом исследовании с участием женщин с различными жалобами на здоровье, включая симптомы менопаузы и плохое качество сна, участники, принимавшие экстракт, сообщили о более низком раздражении и тревоге, чем в группе плацебо.

Доктор Памела Мейсон, исследователь, диетолог сказала, что есть доказательства того, что грибы имеют преимущества с точки зрения воспаления, здоровья сердечно-сосудистой системы и когнитивного здоровья.