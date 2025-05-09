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Цей суперпродукт мають їсти всі українці 50+: і це не мясо

Фото: Що треба їсти людям 50+ (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Цей продукт може підтримувати здоров'я серця, травної системи та підтримувати достатню м'язову масу, що так необхідно людям 50+.

Що треба їсти людям похилого віку, замість м"яса , розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.

Що треба їсти людям 50+

Цей продукт - це чудова альтернатива жирному м’ясу. Крім цінного білка, він містить багато вітамінів, мінералів і сильних антиоксидантів, а також надає стравам оригінальний смак і ідеально вписується в раціон.

У повсякденному раціоні людей похилого віку все більшого значення набуває рослинна їжа, яка містить цінні вітаміни, мінерали та клітковину, але не викликає великого навантаження на організм.

Чорні боби виділяються в цьому контексті, вони з кожним роком набирають популярність, хоча все ще не так часто з'являються на наших столах.

Чому чорна квасоля є суперпродуктом для людей похилого віку?

Варто звернути на неї увагу, особливо після 50 років, адже вона багата корисними для різних систем організму інгредієнтами. Вона доступна, в неї низька ціна і дуже проста у приготуванні.

Людям зрілого віку часто необхідно уважно стежити за артеріальним тиском і дбати про здоров'я серцево-судинної системи. Чорна квасоля, багата калієм і клітковиною, може допомогти регулювати артеріальний тиск і водночас знизити рівень поганого холестерину, що рекомендується для профілактики атеросклерозу.

Не менш важливий низький глікемічний індекс цього продукту, який допомагає уникнути раптового підвищення рівня цукру в крові. Це робить чорні боби хорошим вибором для людей з інсулінорезистентністю або діабетом 2 типу, які часто зустрічаються у людей похилого віку.

Ще однією перевагою чорних бобів є велика кількість клітковини, як розчинної, так і нерозчинної. Вживання навіть півсклянки вареного зерна щодня може підтримувати регулярне випорожнення та уникнути неприємних запорів.

Також велике значення має вміст, серед іншого: заліза та цинку, які позитивно впливають на стан імунної системи. Регулярне вживання цього продукту може допомогти організму боротися з різними недугами і знизити ризик розвитку більш серйозних захворювань, таких як рак товстої кишки.

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