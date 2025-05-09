Цей суперпродукт мають їсти всі українці 50+: і це не мясо

Цей продукт може підтримувати здоров'я серця, травної системи та підтримувати достатню м'язову масу, що так необхідно людям 50+.
Що треба їсти людям похилого віку, замість м"яса , розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Onet.
Цей продукт - це чудова альтернатива жирному м’ясу. Крім цінного білка, він містить багато вітамінів, мінералів і сильних антиоксидантів, а також надає стравам оригінальний смак і ідеально вписується в раціон.
У повсякденному раціоні людей похилого віку все більшого значення набуває рослинна їжа, яка містить цінні вітаміни, мінерали та клітковину, але не викликає великого навантаження на організм.
Чорні боби виділяються в цьому контексті, вони з кожним роком набирають популярність, хоча все ще не так часто з'являються на наших столах.
Варто звернути на неї увагу, особливо після 50 років, адже вона багата корисними для різних систем організму інгредієнтами. Вона доступна, в неї низька ціна і дуже проста у приготуванні.
Людям зрілого віку часто необхідно уважно стежити за артеріальним тиском і дбати про здоров'я серцево-судинної системи. Чорна квасоля, багата калієм і клітковиною, може допомогти регулювати артеріальний тиск і водночас знизити рівень поганого холестерину, що рекомендується для профілактики атеросклерозу.
Не менш важливий низький глікемічний індекс цього продукту, який допомагає уникнути раптового підвищення рівня цукру в крові. Це робить чорні боби хорошим вибором для людей з інсулінорезистентністю або діабетом 2 типу, які часто зустрічаються у людей похилого віку.
Ще однією перевагою чорних бобів є велика кількість клітковини, як розчинної, так і нерозчинної. Вживання навіть півсклянки вареного зерна щодня може підтримувати регулярне випорожнення та уникнути неприємних запорів.
Також велике значення має вміст, серед іншого: заліза та цинку, які позитивно впливають на стан імунної системи. Регулярне вживання цього продукту може допомогти організму боротися з різними недугами і знизити ризик розвитку більш серйозних захворювань, таких як рак товстої кишки.
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