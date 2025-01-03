Цей суперкорисний суп знижує рівень цукру в крові та знімає запалення: простий рецепт

"Цей суп такий корисний. Як діабетик, я можу використовувати всі ці овочеві інгредієнти. Дякую, що поділилися", - написала користувачка на ім’я Роуз під відео.

Після цього вона кладе усі овочі в блендер та додає решту інгредієнтів і збиває до однорідності.

Симптоми високого рівня цукру в крові зазвичай виникають поступово і можуть початися лише тоді, коли рівень цукру в крові стає дуже високим. Загальні симптоми включають сильну спрагу, інтенсивне сечовипускання, слабкість або втому, розмитість зору та втрату ваги.