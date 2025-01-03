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Этот суперполезный суп снижает уровень сахара в крови и снимает воспаление: простой рецепт

Суп из батата и цветной капусты снижает уровень сахара в крови (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Приготовить дома можно полезный суп, который способен сбалансировать уровень сахара в крови. Блюдо получило одобрение от диабетиков и еще содержит много пользы для организма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу фудблогера Карли Бодруг, известной как "PlantYou".

"Этот суп такой полезный. Как диабетик, я могу использовать все эти овощные ингредиенты. Спасибо, что поделились", - написала пользовательница по имени Роуз под видео.

После этого она кладет все овощи в блендер и добавляет остальные ингредиенты и взбивает до однородности.

Симптомы высокого уровня сахара в крови обычно возникают постепенно и могут начаться только тогда, когда уровень сахара в крови становится очень высоким. Общие симптомы включают сильную жажду, интенсивное мочеиспускание, слабость или усталость, размытость зрения и потерю веса.

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