Этот суперполезный суп снижает уровень сахара в крови и снимает воспаление: простой рецепт

"Этот суп такой полезный. Как диабетик, я могу использовать все эти овощные ингредиенты. Спасибо, что поделились", - написала пользовательница по имени Роуз под видео.

После этого она кладет все овощи в блендер и добавляет остальные ингредиенты и взбивает до однородности.

Симптомы высокого уровня сахара в крови обычно возникают постепенно и могут начаться только тогда, когда уровень сахара в крови становится очень высоким. Общие симптомы включают сильную жажду, интенсивное мочеиспускание, слабость или усталость, размытость зрения и потерю веса.