Цей суперкорисний суп знижує рівень цукру в крові та знімає запалення: простий рецепт

Приготувати вдома можна корисний суп, який здатен збалансувати рівень цукру в крові. Страва отримала схвалення від діабетиків та ще й містить багато користі для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook -сторінку фудблогерки Карлі Бодруг, відомої як "PlantYou".

Рецепт супу

Блогерка поділилась рецептом супу з батату та цвітної капусти.

Щоб приготувати хвалену страву, знадобляться цвітна капуста, цибуля шалот, часник, червоний болгарський перець, батат, кокосове молоко, овочевий бульйон, оливкову олію, петрушку, приправа карі, сіль, паприку та кмин.

Карлі спочатку кладе на деко овочі, проливає оливковою олією та посипає приправами та запікає 40 хвилин.

"Цей суп такий корисний. Як діабетик, я можу використовувати всі ці овочеві інгредієнти. Дякую, що поділилися", - написала користувачка на ім’я Роуз під відео.

Після цього вона кладе усі овочі в блендер та додає решту інгредієнтів і збиває до однорідності.

Чим корисний цей суп

Цвітна капуста насичена клітковиною та меншою кількістю вуглеводів, тому може допомогти підтримувати здоровий рівень цукру в крові. Клітковина не тільки сприяє травленню, але й може зменшити ризик хронічних захворювань, таких як діабет.

Крім того, це допомагає контролювати вагу, змушуючи вас відчувати ситість, потенційно зменшуючи загальне споживання калорій. Цвітна капуста - це не лише клітковина, вона також багата вітамінами С і К, фолієвою кислотою та антиоксидантами, які захищають клітини від запалення та шкідливих вільних радикалів.

Батат - ще один продукт з високим вмістом клітковини, який може допомогти регулювати рівень цукру в крові та зменшити резистентність до інсуліну. Він має низький глікемічний індекс (ГІ), тому не викликає різкого стрибка рівня цукру в крові, як деякі інші вуглеводи.

Болгарський перець наповнений антиоксидантами, які можуть зменшити запалення та покращити загальний стан здоров’я. Дослідження показали, що поліфеноли в болгарському перці можуть знизити ризик діабету та покращити контроль рівня цукру в крові.

Капсаїцин, що міститься в болгарському перці, також пов’язаний зі збільшенням спалювання жиру та швидкістю метаболізму.

Часник корисний для людей хворих на цукровий діабет 2 типу, адже потенційно контроль рівня цукру в крові за рахунок підвищення як секреції інсуліну, так і чутливості.

Однак, якщо ви приймаєте ліки для рівня цукру в крові, важливо обговорити дозування кмину з лікарем. Діабетикам рекомендуються низькокалорійні овочі з низьким вмістом вуглеводів, особливо некрохмалисті.

Як знизити рівень цукру в крові

Люди з цукровим діабетом також схильні до ризику зниження рівня цукру в крові, відомого як гіпоглікемія. Діабетики можуть контролювати рівень цукру в крові за допомогою тесту на глюкозу в крові.

Симптоми високого рівня цукру в крові зазвичай виникають поступово і можуть початися лише тоді, коли рівень цукру в крові стає дуже високим. Загальні симптоми включають сильну спрагу, інтенсивне сечовипускання, слабкість або втому, розмитість зору та втрату ваги.