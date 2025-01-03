Этот суперполезный суп снижает уровень сахара в крови и снимает воспаление: простой рецепт
Приготовить дома можно полезный суп, который способен сбалансировать уровень сахара в крови. Блюдо получило одобрение от диабетиков и еще содержит много пользы для организма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу фудблогера Карли Бодруг, известной как "PlantYou".
Рецепт супа
Блогерша поделилась рецептом супа из батата и цветной капусты.
Чтобы приготовить хваленое блюдо, понадобятся цветная капуста, лук шалот, чеснок, красный болгарский перец, батат, кокосовое молоко, овощной бульон, оливковое масло, петрушку, приправа карри, соль, паприку и тмин.
Карли сначала кладет на противень овощи, проливает оливковым маслом и посыпает приправами и запекает 40 минут.
"Этот суп такой полезный. Как диабетик, я могу использовать все эти овощные ингредиенты. Спасибо, что поделились", - написала пользовательница по имени Роуз под видео.
После этого она кладет все овощи в блендер и добавляет остальные ингредиенты и взбивает до однородности.
Чем полезен этот суп
Цветная капуста насыщена клетчаткой и меньшим количеством углеводов, поэтому может помочь поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Клетчатка не только способствует пищеварению, но и может уменьшить риск хронических заболеваний, таких как диабет.
Кроме того, это помогает контролировать вес, заставляя вас чувствовать сытость, потенциально уменьшая общее потребление калорий. Цветная капуста - это не только клетчатка, она также богата витаминами С и К, фолиевой кислотой и антиоксидантами, которые защищают клетки от воспаления и вредных свободных радикалов.
Батат - еще один продукт с высоким содержанием клетчатки, который может помочь регулировать уровень сахара в крови и уменьшить резистентность к инсулину. Он имеет низкий гликемический индекс (ГИ), поэтому не вызывает резкого скачка уровня сахара в крови, как некоторые другие углеводы.
Болгарский перец наполнен антиоксидантами, которые могут уменьшить воспаление и улучшить общее состояние здоровья. Исследования показали, что полифенолы в болгарском перце могут снизить риск диабета и улучшить контроль уровня сахара в крови.
Капсаицин, содержащийся в болгарском перце, также связан с увеличением сжигания жира и скоростью метаболизма.
Чеснок полезен для людей больных сахарным диабетом 2 типа, ведь потенциально контроль уровня сахара в крови за счет повышения как секреции инсулина, так и чувствительности.
Однако, если вы принимаете лекарства для уровня сахара в крови, важно обсудить дозировку тмина с врачом. Диабетикам рекомендуются низкокалорийные овощи с низким содержанием углеводов, особенно некрахмалистые.
Как снизить уровень сахара в крови
Люди с сахарным диабетом также подвержены риску снижения уровня сахара в крови, известного как гипогликемия. Диабетики могут контролировать уровень сахара в крови с помощью теста на глюкозу в крови.
Симптомы высокого уровня сахара в крови обычно возникают постепенно и могут начаться только тогда, когда уровень сахара в крови становится очень высоким. Общие симптомы включают сильную жажду, интенсивное мочеиспускание, слабость или усталость, размытость зрения и потерю веса.
Распространенные причины высокого уровня сахара в крови у людей с диабетом включают плохое самочувствие, ощущение стресса, потребление слишком много сладкой или крахмалистой пищи, меньшую активность, чем обычно, и пропуск доз лекарств от диабета.
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