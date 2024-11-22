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Цей суперфрукт омолоджує шкіру та перешкоджає утворення каменів в нирках

Чим корисні апельсини для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Апельсин містить вітамін С, який зміцнює імунітет та захищає від утворення каменів у нирках. Такий фрукт також здатен омолоджувати шкіру обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Зокрема, виявлено також багато інших переваг: 

Цей вміст цитрату грає фундаментальну роль у захисті від утворення сечокислих каменів, роблячи сечу більш лужною. 

Кому не можна їсти апельсини

Апельсини протипоказані хворим з гастритом з підвищеною кислотністю, оскільки у фрукті міститься кислота, яка буде посилювати подразнення слизової шлунка. 

Також не варто вживати апельсини при панкреатиті, оскільки у фрукті міститься багато цукрів, які протипоказані при даному захворюванні.

Не рекомендується чистити зуби після того, як ви з'їли апельсин, або випили сік - це послабляє емаль.

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апельсинфруктЗдорова їжаЗдоров'я