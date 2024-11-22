Цей суперфрукт омолоджує шкіру та перешкоджає утворення каменів в нирках

Зокрема, виявлено також багато інших переваг:



















Цей вміст цитрату грає фундаментальну роль у захисті від утворення сечокислих каменів, роблячи сечу більш лужною.

Кому не можна їсти апельсини

Апельсини протипоказані хворим з гастритом з підвищеною кислотністю, оскільки у фрукті міститься кислота, яка буде посилювати подразнення слизової шлунка.

Також не варто вживати апельсини при панкреатиті, оскільки у фрукті міститься багато цукрів, які протипоказані при даному захворюванні.

Не рекомендується чистити зуби після того, як ви з'їли апельсин, або випили сік - це послабляє емаль.