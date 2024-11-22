Этот суперфрукт омолаживает кожу и препятствует образованию камней в почках

Апельсин содержит витамин С, который укрепляет иммунитет и защищает от образования камней в почках. Такой фрукт также способен омолаживать кожу лица.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
В частности, обнаружено также много других преимуществ:
Это содержание цитрата играет фундаментальную роль в защите от образования мочекислых камней, делая мочу более щелочной.
Апельсины противопоказаны больным с гастритом с повышенной кислотностью, поскольку во фрукте содержится кислота, которая будет усиливать раздражение слизистой желудка.
Также не стоит употреблять апельсины при панкреатите, поскольку во фрукте содержится много сахаров, противопоказанных при данном заболевании.
Не рекомендуется чистить зубы после того, как вы съели апельсин, или выпили сок - это ослабляющая эмаль.
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