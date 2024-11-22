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Цей суперфрукт омолоджує шкіру та перешкоджає утворення каменів в нирках

П'ятниця 22 листопада 2024 15:38
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Цей суперфрукт омолоджує шкіру та перешкоджає утворення каменів в нирках Чим корисні апельсини для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Апельсин містить вітамін С, який зміцнює імунітет та захищає від утворення каменів у нирках. Такий фрукт також здатен омолоджувати шкіру обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Чим корисний апельсин

Ендоуролог Бхаскар Сомані та хірург Язід Баргуті після огляду 13 досліджень, проведених у всьому світі, вони дійшли висновку: "апельсиновий сік відіграє захисну роль проти утворення каменів в нирках".

Зокрема, виявлено також багато інших переваг:

  • через низький глікемічний індекс апельсин рекомендований для профілактики діабету
  • високий вміст вітаміну С стимулює виробництво лейкоцитів і допомагає зміцнити імунну систему
  • високий рівень антиоксидантів підтримує шкіру здоровою та зменшує ознаки старіння
  • апельсин містить лише 65 калорій, тому його рекомендують при дієтах для схуднення
  • високий вміст клітковини продовжує відчуття ситості
  • багатий кальцієм, який захищає кістки та зуби
  • споживання допомагає зменшити засвоєння жиру, рівень холестерину та кров'яний тиск
  • протизапальні властивості робить його корисним для людей з артритом .
  • вважаються корисними для профілактики раку, а також для правильного функціонування серцево-судинної системи

За словами експертів, у новому дослідженні розглядалися наслідки споживання цитрусових соків, зокрема апельсинового та грейпфрутового.

З'ясувалось, що ризик утворення каменів зріс на 37% у чоловіків, які споживали грейпфрут щодня. Тоді як другий проект показав, що апельсиновий сік захищає від утворення каменів на 12%.

"Цитрусові фруктові соки проявляють свій потенційний захисний ефект різними способами. Перший і найбільш очевидний - це захист імунітету завдяки вітаміну С. По-друге, це вміст цитрату в цитрусових соках, який є одним із найсильніших інгібіторів утворення сечових каменів", - зазначили експерти.

Цей вміст цитрату грає фундаментальну роль у захисті від утворення сечокислих каменів, роблячи сечу більш лужною.

Кому не можна їсти апельсини

Апельсини протипоказані хворим з гастритом з підвищеною кислотністю, оскільки у фрукті міститься кислота, яка буде посилювати подразнення слизової шлунка.

Також не варто вживати апельсини при панкреатиті, оскільки у фрукті міститься багато цукрів, які протипоказані при даному захворюванні.

Не рекомендується чистити зуби після того, як ви з'їли апельсин, або випили сік - це послабляє емаль.

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