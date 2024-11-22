Цей суперфрукт омолоджує шкіру та перешкоджає утворення каменів в нирках

Апельсин містить вітамін С, який зміцнює імунітет та захищає від утворення каменів у нирках. Такий фрукт також здатен омолоджувати шкіру обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим корисний апельсин

Ендоуролог Бхаскар Сомані та хірург Язід Баргуті після огляду 13 досліджень, проведених у всьому світі, вони дійшли висновку: "апельсиновий сік відіграє захисну роль проти утворення каменів в нирках".

Зокрема, виявлено також багато інших переваг:

через низький глікемічний індекс апельсин рекомендований для профілактики діабету

високий вміст вітаміну С стимулює виробництво лейкоцитів і допомагає зміцнити імунну систему

високий рівень антиоксидантів підтримує шкіру здоровою та зменшує ознаки старіння

апельсин містить лише 65 калорій, тому його рекомендують при дієтах для схуднення

високий вміст клітковини продовжує відчуття ситості

багатий кальцієм, який захищає кістки та зуби

споживання допомагає зменшити засвоєння жиру, рівень холестерину та кров'яний тиск

протизапальні властивості робить його корисним для людей з артритом .

вважаються корисними для профілактики раку, а також для правильного функціонування серцево-судинної системи

За словами експертів, у новому дослідженні розглядалися наслідки споживання цитрусових соків, зокрема апельсинового та грейпфрутового.

З'ясувалось, що ризик утворення каменів зріс на 37% у чоловіків, які споживали грейпфрут щодня. Тоді як другий проект показав, що апельсиновий сік захищає від утворення каменів на 12%.

"Цитрусові фруктові соки проявляють свій потенційний захисний ефект різними способами. Перший і найбільш очевидний - це захист імунітету завдяки вітаміну С. По-друге, це вміст цитрату в цитрусових соках, який є одним із найсильніших інгібіторів утворення сечових каменів", - зазначили експерти.

Цей вміст цитрату грає фундаментальну роль у захисті від утворення сечокислих каменів, роблячи сечу більш лужною.

Кому не можна їсти апельсини

Апельсини протипоказані хворим з гастритом з підвищеною кислотністю, оскільки у фрукті міститься кислота, яка буде посилювати подразнення слизової шлунка.

Також не варто вживати апельсини при панкреатиті, оскільки у фрукті міститься багато цукрів, які протипоказані при даному захворюванні.

Не рекомендується чистити зуби після того, як ви з'їли апельсин, або випили сік - це послабляє емаль.