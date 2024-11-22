Этот суперфрукт омолаживает кожу и препятствует образованию камней в почках

Апельсин содержит витамин С, который укрепляет иммунитет и защищает от образования камней в почках. Такой фрукт также способен омолаживать кожу лица.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror .

Чем полезен апельсин

Эндоуролог Бхаскар Сомани и хирург Язид Баргути после осмотра 13 исследований, проведенных во всем мире, пришли к выводу: "апельсиновый сок играет защитную роль против образования камней в почках".

В частности, обнаружено также много других преимуществ:

из-за низкого гликемического индекса апельсин рекомендован для профилактики диабета

высокое содержание витамина С стимулирует производство лейкоцитов и помогает укрепить иммунную систему

высокий уровень антиоксидантов поддерживает кожу здоровой и уменьшает признаки старения.

апельсин содержит всего 65 калорий, поэтому его рекомендуют при диетах для похудения.

высокое содержание клетчатки продолжает чувство сытости

богат кальцием, защищающим кости и зубы

потребление помогает снизить усвоение жира, уровень холестерина и кровяное давление.

противовоспалительные свойства делает его полезным для людей с артритом.

считаются полезными для профилактики рака, а также для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы

По словам экспертов, в новом исследовании рассматривались последствия потребления цитрусовых соков, в том числе апельсинового и грейпфрутового.

Выяснилось, что риск образования камней вырос на 37% у мужчин, потреблявших грейпфрут каждый день. В то время как второй проект показал, что апельсиновый сок защищает от образования камней на 12%.

"Цитрусовые фруктовые соки проявляют свой потенциальный защитный эффект разными способами. Первый и наиболее очевидный - это защита иммунитета благодаря витамину С. Во-вторых, это содержание цитрата в цитрусовых соках, которое является одним из сильнейших ингибиторов образования мочевых камней", - отметили эксперты.

Это содержание цитрата играет фундаментальную роль в защите от образования мочекислых камней, делая мочу более щелочной.

Кому нельзя есть апельсины

Апельсины противопоказаны больным с гастритом с повышенной кислотностью, поскольку во фрукте содержится кислота, которая будет усиливать раздражение слизистой желудка.

Также не стоит употреблять апельсины при панкреатите, поскольку во фрукте содержится много сахаров, противопоказанных при данном заболевании.

Не рекомендуется чистить зубы после того, как вы съели апельсин, или выпили сок - это ослабляющая эмаль.