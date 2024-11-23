Цей суп - рідке золото! Яка перша страва впливає на суглоби, травлення, волосся, шкіру та нігті
Колагеновий бульйон - це дуже корисний суп. Хоча він відомий багатьом поколінням, все більше людей готують цей кістковий бульйон - не тільки від застуди та грипу. Колагеновий відвар - засіб від багатьох недуг.
Чому саме він такий корисний, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.
Що таке колагеновий бульйон?
Колагеновий бульйон називають рідким золотом. Найбільше він асоціюється з недільним супом або гарячим напоєм, який ми п’ємо, коли хворіємо. З деякого часу він все частіше з'являється в меню людей, які піклуються про своє здоров'я.
Такий суп готують з кісток тварин і сполучної тканини.
Кістковий бульйон відомий давно і досі використовується в китайській медицині як ліки, що підтримує травну систему і зміцнює організм. Золотий сильний суп можна приготувати з кісток різних видів м'яса. Ви також можете додати кістковий мозок і сполучну тканину (ноги, дзьоби, копита, шлунки і плавники).
Корисні властивості бульйону
Колагеновий бульйон не дарма називають енергетичним супом. Він дуже поживний, але при цьому легкозасвоюваний і низькокалорійний. Дуже добре впливає на травну систему і суглоби, покращує стан волосся, шкіри і нігтів. Страва також покращує якість сну. Противірусні та антибактеріальні властивості колагенового бульйону роблять його чудовим засобом для лікування інфекцій.
Переваги вживання кісткового бульйону
- підтримка роботи кишечника,
- зменшення запалення,
- підтримка функції печінки,
- захист стінок шлунка,
- зменшення симптомів харчової алергії,
- полегшення болю в суглобах,
- поліпшення роботи мозку,
- зміцнення шкіри, волосся і нігтів.
Рецепт бульйону на кістках
Зробити колагеновий кістковий бульйон не складно. Його основу складають кістки, але можуть бути і шматочки м'яса.
Велику роль тут відіграє час - варити треба дуже довго, оптимально 6 годин.
Інгредієнти, необхідні для приготування колагенового бульйону:
- 3 кг кісток з м'ясом (курка, крильця, курячі ніжки, шийки, свиняче коліно або гомілка, свиняча грудка)
- Італійські овочі (4 моркви, 3 петрушки, 1/2 селери, 1 цибулина)
- 3 літри води
- 4 лаврових листки
- кілька зерен запашного перцю
- 1 столова ложка яблучного оцту або лимонного соку сіль перець
Як приготувати колагеновий відвар:
Кістки та частини тварин ретельно промийте в холодній воді, розріжте навпіл і покладіть у велику каструлю.
Налийте в каструлю воду і яблучний оцет. Зваріть відвар і доведіть до кипіння. Коли бульйон закипить, зменшіть газ до мінімуму і варіть близько 6 годин.
На четвертій годині варіння можна додати вимиті і очищені овочі. Нарешті посоліть і поперчіть. Зварений бульйон остудіть і відцідіть від кісток і овочів.
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