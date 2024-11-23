Этот суп - жидкое золото! Какое первое блюдо влияет на суставы, пищеварение, волосы, кожу и ногти

Коллагеновый бульон - это очень полезный суп. Хотя он известен многим поколениям, все больше людей готовят этот костный бульон - не только от простуды и гриппа.

Почему именно он так полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое коллагеновый бульон?

Коллагеновый бульон называют жидким золотом. Больше всего он ассоциируется с воскресным супом или горячим напитком, который мы пьем, когда болеем. С некоторых пор он все чаще появляется в меню людей, заботящихся о своем здоровье.

Такой суп готовят из костей животных и соединительной ткани.

Костный бульон известен давно и до сих пор используется в китайской медицине как лекарство, поддерживающее пищеварительную систему и укрепляющее организм. Золотой крепкий суп можно приготовить из костей разных видов мяса. Вы также можете добавить костный мозг и соединительную ткань (ноги, клювы, копыта, желудки и плавники).

Полезные свойства бульона

Коллагеновый бульон не зря называют энергетическим супом. Он очень питателен, но при этом легкоусвояем и низкокалорийен. Отлично влияет на пищеварительную систему и суставы, улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Блюдо также улучшает качество сна. Противовирусные и антибактериальные свойства коллагенового бульона делают его отличным средством для лечения инфекций.

Преимущества употребления костного бульона

поддержка работы кишечника,

уменьшение воспаления,

поддержка функции печени,

защита стенок желудка,

уменьшение симптомов пищевой аллергии,

облегчение боли в суставах,

улучшение работы мозга,

укрепление кожи, волос и ногтей.

Рецепт бульона на костях

Сделать коллагеновый костный бульон не сложно. Его основание составляют кости, но могут быть и кусочки мяса.

Большую роль здесь играет время - варить нужно очень долго, оптимально 6 часов.

Ингредиенты, необходимые для приготовления коллагенового бульона:

3 кг костей с мясом (курица, крылышки, куриные ножки, шейки, свиное колено или голень, свиная грудка)

Итальянские овощи (4 моркови, 3 петрушки, 1/2 сельдерея, 1 луковица)

3 литра воды

4 лавровых листа

несколько зерен душистого перца

1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока.

Как приготовить коллагеновый бульйон:

Кости и части животных тщательно промойте в холодной воде, разрежьте пополам и уложите в большую кастрюлю.

Налейте в кастрюлю воду и яблочный уксус. Сварите отвар и доведите до кипения. Когда бульон закипит, убавьте газ до минимума и варите около 6 часов.

На четыре часа варки можно добавить вымытые и очищенные овощи. Наконец-то посолите и поперчите. Сваренный бульон остудите и отцедите от костей и овощей.