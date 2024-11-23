ua en ru
Сб, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Этот суп - жидкое золото! Какое первое блюдо влияет на суставы, пищеварение, волосы, кожу и ногти

Суббота 23 ноября 2024 14:18
UA EN RU
Этот суп - жидкое золото! Какое первое блюдо влияет на суставы, пищеварение, волосы, кожу и ногти В чем польза бульона на костях (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Коллагеновый бульон - это очень полезный суп. Хотя он известен многим поколениям, все больше людей готовят этот костный бульон - не только от простуды и гриппа.

Почему именно он так полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Что такое коллагеновый бульон?

Коллагеновый бульон называют жидким золотом. Больше всего он ассоциируется с воскресным супом или горячим напитком, который мы пьем, когда болеем. С некоторых пор он все чаще появляется в меню людей, заботящихся о своем здоровье.

Такой суп готовят из костей животных и соединительной ткани.

Костный бульон известен давно и до сих пор используется в китайской медицине как лекарство, поддерживающее пищеварительную систему и укрепляющее организм. Золотой крепкий суп можно приготовить из костей разных видов мяса. Вы также можете добавить костный мозг и соединительную ткань (ноги, клювы, копыта, желудки и плавники).

Полезные свойства бульона

Коллагеновый бульон не зря называют энергетическим супом. Он очень питателен, но при этом легкоусвояем и низкокалорийен. Отлично влияет на пищеварительную систему и суставы, улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Блюдо также улучшает качество сна. Противовирусные и антибактериальные свойства коллагенового бульона делают его отличным средством для лечения инфекций.

Преимущества употребления костного бульона

  • поддержка работы кишечника,
  • уменьшение воспаления,
  • поддержка функции печени,
  • защита стенок желудка,
  • уменьшение симптомов пищевой аллергии,
  • облегчение боли в суставах,
  • улучшение работы мозга,
  • укрепление кожи, волос и ногтей.

Рецепт бульона на костях

Сделать коллагеновый костный бульон не сложно. Его основание составляют кости, но могут быть и кусочки мяса.

Большую роль здесь играет время - варить нужно очень долго, оптимально 6 часов.

Ингредиенты, необходимые для приготовления коллагенового бульона:

  • 3 кг костей с мясом (курица, крылышки, куриные ножки, шейки, свиное колено или голень, свиная грудка)
  • Итальянские овощи (4 моркови, 3 петрушки, 1/2 сельдерея, 1 луковица)
  • 3 литра воды
  • 4 лавровых листа
  • несколько зерен душистого перца
  • 1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока.

Как приготовить коллагеновый бульйон:

Кости и части животных тщательно промойте в холодной воде, разрежьте пополам и уложите в большую кастрюлю.

Налейте в кастрюлю воду и яблочный уксус. Сварите отвар и доведите до кипения. Когда бульон закипит, убавьте газ до минимума и варите около 6 часов.

На четыре часа варки можно добавить вымытые и очищенные овощи. Наконец-то посолите и поперчите. Сваренный бульон остудите и отцедите от костей и овощей.

Напомним, что 59-летняя женщина поделилась двумя способами, как она поддерживает молодость без ботокса.

Читайте также, что диетолог развенчала миф о популярном у украинцев первом блюде.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда Здоровье
NEWS
Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев