Этот суп - жидкое золото! Какое первое блюдо влияет на суставы, пищеварение, волосы, кожу и ногти
Коллагеновый бульон - это очень полезный суп. Хотя он известен многим поколениям, все больше людей готовят этот костный бульон - не только от простуды и гриппа.
Почему именно он так полезен, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Что такое коллагеновый бульон?
Коллагеновый бульон называют жидким золотом. Больше всего он ассоциируется с воскресным супом или горячим напитком, который мы пьем, когда болеем. С некоторых пор он все чаще появляется в меню людей, заботящихся о своем здоровье.
Такой суп готовят из костей животных и соединительной ткани.
Костный бульон известен давно и до сих пор используется в китайской медицине как лекарство, поддерживающее пищеварительную систему и укрепляющее организм. Золотой крепкий суп можно приготовить из костей разных видов мяса. Вы также можете добавить костный мозг и соединительную ткань (ноги, клювы, копыта, желудки и плавники).
Полезные свойства бульона
Коллагеновый бульон не зря называют энергетическим супом. Он очень питателен, но при этом легкоусвояем и низкокалорийен. Отлично влияет на пищеварительную систему и суставы, улучшает состояние волос, кожи и ногтей. Блюдо также улучшает качество сна. Противовирусные и антибактериальные свойства коллагенового бульона делают его отличным средством для лечения инфекций.
Преимущества употребления костного бульона
- поддержка работы кишечника,
- уменьшение воспаления,
- поддержка функции печени,
- защита стенок желудка,
- уменьшение симптомов пищевой аллергии,
- облегчение боли в суставах,
- улучшение работы мозга,
- укрепление кожи, волос и ногтей.
Рецепт бульона на костях
Сделать коллагеновый костный бульон не сложно. Его основание составляют кости, но могут быть и кусочки мяса.
Большую роль здесь играет время - варить нужно очень долго, оптимально 6 часов.
Ингредиенты, необходимые для приготовления коллагенового бульона:
- 3 кг костей с мясом (курица, крылышки, куриные ножки, шейки, свиное колено или голень, свиная грудка)
- Итальянские овощи (4 моркови, 3 петрушки, 1/2 сельдерея, 1 луковица)
- 3 литра воды
- 4 лавровых листа
- несколько зерен душистого перца
- 1 столовая ложка яблочного уксуса или лимонного сока.
Как приготовить коллагеновый бульйон:
Кости и части животных тщательно промойте в холодной воде, разрежьте пополам и уложите в большую кастрюлю.
Налейте в кастрюлю воду и яблочный уксус. Сварите отвар и доведите до кипения. Когда бульон закипит, убавьте газ до минимума и варите около 6 часов.
На четыре часа варки можно добавить вымытые и очищенные овощи. Наконец-то посолите и поперчите. Сваренный бульон остудите и отцедите от костей и овощей.
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