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Цей спосіб з лампочкою допоможе зменшити рахунок за електроенергію

Як зменшити споживання електроенергії (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Рахунки за електроенергію продовжують рости та можуть досягати рекордних цін. Зменшити цифри у платіжках допоможе спосіб з лампочками, який можна застосувати.

Про це пише SantePlus.

Багато хто прагне зменшити споживання електроенергії і платити щомісяця якомога менше. Для цього існують хитрощі, які можуть реально допомогти зменшити кінцеву суму рахунку.

Як відомо, лампочки у будинку споживають занадто багато електроенергії. Однак, саме лампа в поганому стані може значно втратити свою яскравість.

Очистивши світильники, можна використовувати лампочки з меншою потужністю і таким чином, заощадити на споживанні електроенергії.

Як економити взимку

Експерти дали кілька порад, які допоможуть зменшити рахунок взимку:

  • Вмикайте опалення лише для тих приміщень, якими ви часто користуєтеся;
  • Вранці та вдень відкрийте штори, щоб пустити денне світло, а не вмикати лампочки;
  • Деякі люди довго приймають душ, щоб зігрітися. Не робіть цієї помилки;
  • Коли ви не користуєтеся телевізором або комп'ютером, то від’єднайте їх від мережі.

Також можна прати одяг та мити посуд в машинці за допомогою холодної води. Насправді 80% енергії, споживаної пральною або посудомийною машиною використовується для нагрівання води. Таким чином прання при 30°C потребує в 3 рази менше енергії, ніж при 90°C.

Також, щоб зменшити рахунки за електроенергію та не користуватись сушильною машиною, встановіть у своєму саду мотузку для білизни. Якщо температура не дозволяє, повісьте білизну на сушарку в будинку.

Раніше ми називали пристрої, які потрібно вимикати на ніч, щоб зменшити рахунок за електроенергію.

Також ми писали, що деякі способи допоможуть суттєво заощадити гроші взимку.

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