Этот способ с лампочкой поможет снизить счет за электроэнергию

Счета за электроэнергию продолжают расти и могут достигать рекордных цен. Уменьшить цифры в платежках поможет способ с лампочками, который можно применить.
Об этом пишет SantePlus.
Многие стремятся уменьшить потребление электроэнергии и платить ежемесячно как можно меньше. Для этого существуют уловки, которые могут реально помочь уменьшить конечную сумму счета.
Как известно, лампочки в доме потребляют слишком много электроэнергии. Однако именно лампа в плохом состоянии может значительно потерять свою яркость.
Очистив светильники, можно использовать лампочки с меньшей мощностью и таким образом сэкономить на потреблении электроэнергии.
Эксперты дали несколько советов, которые помогут снизить счет зимой:
Также можно стирать одежду и мить посуду в машинке с помощью холодной воды. На самом деле 80% энергии, потребляемой стиральной или посудомоечной машиной, используется для нагрева воды. Таким образом стирка при 30°C требует в 3 раза меньше энергии, чем при 90°C.
Также, чтобы уменьшить счета за электроэнергию и не пользоваться сушильной машиной, установите в своем саду бельевую веревку. Если температура не разрешает, повесьте белье на сушилку в доме.
Раньше мы называли устройства, которые нужно выключать на ночь, чтобы снизить счет за электроэнергию.
Также мы писали, что некоторые способы помогут существенно сэкономить деньги зимой.