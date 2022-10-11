Этот способ с лампочкой поможет снизить счет за электроэнергию

Многие стремятся уменьшить потребление электроэнергии и платить ежемесячно как можно меньше. Для этого существуют уловки, которые могут реально помочь уменьшить конечную сумму счета.

Как известно, лампочки в доме потребляют слишком много электроэнергии. Однако именно лампа в плохом состоянии может значительно потерять свою яркость.

Очистив светильники, можно использовать лампочки с меньшей мощностью и таким образом сэкономить на потреблении электроэнергии.

Как экономить зимой

Эксперты дали несколько советов, которые помогут снизить счет зимой:

Включайте отопление только для тех помещений, которыми вы часто пользуетесь;

Утром и днем откройте шторы, чтобы пустить дневной свет, а не включать лампочки;

Некоторые люди долго принимают душ, чтобы согреться. Не совершайте этой ошибки;

Если вы не пользуетесь телевизором или компьютером, отсоедините их от сети.

Также можно стирать одежду и мить посуду в машинке с помощью холодной воды. На самом деле 80% энергии, потребляемой стиральной или посудомоечной машиной, используется для нагрева воды. Таким образом стирка при 30°C требует в 3 раза меньше энергии, чем при 90°C.

Также, чтобы уменьшить счета за электроэнергию и не пользоваться сушильной машиной, установите в своем саду бельевую веревку. Если температура не разрешает, повесьте белье на сушилку в доме.