RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Этот способ с лампочкой поможет снизить счет за электроэнергию

Как уменьшить потребление электроэнергии (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Счета за электроэнергию продолжают расти и могут достигать рекордных цен. Уменьшить цифры в платежках поможет способ с лампочками, который можно применить.

Об этом пишет SantePlus.

Многие стремятся уменьшить потребление электроэнергии и платить ежемесячно как можно меньше. Для этого существуют уловки, которые могут реально помочь уменьшить конечную сумму счета.

Как известно, лампочки в доме потребляют слишком много электроэнергии. Однако именно лампа в плохом состоянии может значительно потерять свою яркость.

Очистив светильники, можно использовать лампочки с меньшей мощностью и таким образом сэкономить на потреблении электроэнергии.

Как экономить зимой

Эксперты дали несколько советов, которые помогут снизить счет зимой:

  • Включайте отопление только для тех помещений, которыми вы часто пользуетесь;
  • Утром и днем откройте шторы, чтобы пустить дневной свет, а не включать лампочки;
  • Некоторые люди долго принимают душ, чтобы согреться. Не совершайте этой ошибки;
  • Если вы не пользуетесь телевизором или компьютером, отсоедините их от сети.

Также можно стирать одежду и мить посуду в машинке с помощью холодной воды. На самом деле 80% энергии, потребляемой стиральной или посудомоечной машиной, используется для нагрева воды. Таким образом стирка при 30°C требует в 3 раза меньше энергии, чем при 90°C.

Также, чтобы уменьшить счета за электроэнергию и не пользоваться сушильной машиной, установите в своем саду бельевую веревку. Если температура не разрешает, повесьте белье на сушилку в доме.

Раньше мы называли устройства, которые нужно выключать на ночь, чтобы снизить счет за электроэнергию.

Также мы писали, что некоторые способы помогут существенно сэкономить деньги зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергияэкономия