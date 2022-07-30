Названы устройства, которые нужно выключать на ночь, чтобы уменьшить счет за электроэнергию

В последнее время счета за электроэнергию продолжают расти, порой достигая рекордных цен. Однако есть способы, которые помогут заметно улучшить ситуацию. Эксперты рекомендуют отказаться от определенных вредных привычек, чтобы уменьшить высокие счета.

Ноутбук

Ночью компьютер нужно выключать, ведь в это время вы им не пользуетесь. Так вам удастся сэкономить много электроэнергии.

Wi-Fi-роутер

В каждом доме есть Wi-Fi. Однако, он не приносит пользы, когда вы спите. Стоит сделать привычку ежедневно выключать его, и так вы быстро почувствуете разницу в платежках.

Кухонная техника

На кухне есть ряд электроприборов, которые потребляют очень большое количество электроэнергии, и к сожалению, они постоянно подключены к электрическому току.

Некоторые приборы невозможно выключить так просто, например, холодильник, и морозильную камеру. А вот микроволновую печь, блендер, тостер и кофеварку стоит выключать на ночь

Электробритвы и зубные щетки

Такие приборы не нужно держать включенными всю ночь. Это не только расходует много энергии, но и уменьшает срок службы аккумулятора.

Лампы

Важно выключать свет в комнате, когда вас там нет. Так же необходимо вынуть розетки из всех прикроватных ламп в доме. Хотя в таком состоянии они потребляют немного, но это все равно зря потраченная энергия.

Телевидение

Обычно мы выключаем телевизор пультом, оставляя его в режиме ожидания. Многие люди считают, что этого более чем достаточно, так же как они выключают свет. За исключением того, что оставаясь включенным в розетку, ваш телевизор продолжает потреблять энергию.

Обогреватель

Такой прибор хороший вариант защиты от холода в зимние ночи. Но, несмотря ни на что они также являются крупными потребителями энергии. Поэтому на ночь их стоит включать.

Зарядка от мобильного телефона

В частности боясь на следующее утро остаться с разряженным аккумулятором, люди оставляют мобильный телефон заряжаться на всю ночь. Когда батарея достигает 100% порога, расходуется много энергии. Не говоря уже, что со временем повреждается аккумулятор и само устройство.

Лучше зарядить телефон утром во время принятия душа или завтрака.

Беспроводные наушники

Аккумулятор наушников можно зарядить за меньшее время, чем вы себе представляете. Также, если слишком сильно нагрузить батарею, то она со временем повредится.

Удлинители

Этот универсальный кабель позволяет нам заряжать несколько устройств одновременно, что является отличной альтернативой настенным розеткам. Однако, именно удлинители потребляют много электроэнергии. Поэтому было бы разумнее отсоединить их от сети на ночь.

Большинство удлинителей имеют переключатель, поэтому можно просто выключить его, чтобы устройства больше не подключались питания, когда их не используют.