Этот способ поможет вам за секунду очистить отварные яйца: видео взорвало сеть

Очень часто является трудным почистить яйца, которые только сварились. А если вам это нужно сделать очень быстро?

Как мгновенно очистить яйца, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на пользователя TikTok под ником smallbizcassie.

Как быстро очистить отварные яйца

Чтобы сделать этот трюк, сначала вам нужно взять сырое яйцо, которое, по мнению экспертов, никогда не следует хранить в холодильнике.

Затем постучите ложкой по скорлупе по дну яйца. А потом положите яйцо вариться, как обычно.

"Вам нужно найти его дно и постукивать по нему, пока не услышите треск" - сказала автор видео.

Мембрана, отделяющаяся от скорлупы, должна облегчить процесс легкой чистки яйца.

Итак, вы осторожно постукиваете по яйцам, но на самом деле вы не раскалываете скорлупу.

"Я наливаю в кастрюлю столько воды, чтобы покрыть яйца, а затем закрываю крышкой и довожу до кипения", - советует блогер.

После этого автор видео выключила огонь и оставила яйца в кастрюле с закрытой крышкой примерно на 15 минут.

"Я пробовала много разных методов, но мне так и не удалось добиться того, чтобы скорлупа оторвалась от яйца, не разорвав яичные белки", - сказала она.