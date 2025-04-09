Що їсть Надя Дорофєєва на сніданок - і не набирає вагу: смачно, просто і корисно

Що обирає на сніданок Надя Дорофеєва?

Нещодавно Надя Дорофеєва поділилася секретом свого ранкового ритуалу, розповівши про свій улюблений сніданок. Виявляється, зірка надає перевагу не складним стравам, а простим, корисним та водночас смачним варіантам, які допомагають їй зарядитися енергією на цілий день.

За словами Наді, її ранок часто починається з вівсяної каші. Але не звичайної, а з особливими інгредієнтами, які роблять її не лише корисною, а й неймовірно апетитною. Основу становить вівсянка довгого приготування, яку співачка варить на воді або на рослинному молоці - мигдальному чи кокосовому. Ось так виглядає ранкова тарілка Наді (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Після приготування каші Надя додає до неї різноманітні фрукти та ягоди. Її фаворитами є свіжі ягоди - малина, чорниця, лохина, полуниця, залежно від сезону. Вони не лише збагачують смак страви, але й є чудовим джерелом вітамінів та антиоксидантів.

Окрім ягід, на тарілці Наді часто можна побачити нарізаний банан або скибочки яблука. Ці фрукти додають каші природної солодкості та роблять її більш ситною.

Збалансована тарілка Наді Дорофеєвої

Але, як кажуть, не вівсянкою єдиною. Зірка нещодавно показала ще одну ранкову тарілку, з різноманітними продуктами на ній.

Так, на світлині можемо побачити смажений сир халумі, яйця, шпинат, томати чері, сир, та смажені гриби ерінги та авокадо. Це дуже збалансований сніданок, в якому є все - білки, жири та вуглеводи.

Надя Дорофеєва показала свій сніданок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)