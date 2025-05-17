Цей смаколик з дитинства повільно руйнує ваше здоров’я: ви всі його купуєте

Горішки зі згущеним молоком - одні з найпопулярніших солодощів, яку ми пам’ятаємо ще з дитинства. Але за цією "домашньою" атмосферою ховається реальна небезпека для вашого здоров’я.
Чому горішки зі згущенкою зовсім не корисний смаколик - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler),
Медики та дієтологи дедалі частіше б’ють на сполох: улюблений смаколик повільно, але впевнено руйнує організм. На перший погляд - простий рецепт: борошно, яйця, цукор, масло, згущене молоко. Та саме в цьому і криється небезпека:
Велика кількість цукру - як у тісті, так і в начинці
Один-єдиний горішок може містити до 10 грамів цукру. А хто обмежується одним?
Трансжири
Вони часто використовуються дешеві маргарини чи спреди, які містять трансжири. Вони підвищують ризик серцево-судинних захворювань.
Згущене молоко
У багатьох випадках це не натуральний продукт, а замінник з рослинними жирами, штучними ароматизаторами та емульгаторами.
Регулярне вживання горішків зі згущенкою:
Особливо небезпечно давати такі солодощі дітям - у ранньому віці формуються смакові звички, і зловживання такими ласощами веде до ожиріння вже з підліткового віку.
Якщо ви не уявляєте свята без горішків, приготуйте їх самостійно з якісного масла, мінімумом цукру і натуральним вареним згущеним молоком. Або замініть їх на корисні десерти - сухофрукти, горіхи з медом, домашні батончики з вівсянки та фруктів.
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В матеріалі використані такі джерела - Держпродспоживслужба, рекомендації дієтологів.