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Цей смаколик з дитинства повільно руйнує ваше здоров’я: ви всі його купуєте

Фото: Горішки зі згушенкою можуть бути шкідливими (dopys.com)
Автор: Людмила Жукова

Горішки зі згущеним молоком - одні з найпопулярніших солодощів, яку ми пам’ятаємо ще з дитинства. Але за цією "домашньою" атмосферою ховається реальна небезпека для вашого здоров’я.

Чому горішки зі згущенкою зовсім не корисний смаколик - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler),

Що приховують горішки зі згущенкою?

Медики та дієтологи дедалі частіше б’ють на сполох: улюблений смаколик повільно, але впевнено руйнує організм. На перший погляд - простий рецепт: борошно, яйця, цукор, масло, згущене молоко. Та саме в цьому і криється небезпека:

Велика кількість цукру - як у тісті, так і в начинці

Один-єдиний горішок може містити до 10 грамів цукру. А хто обмежується одним?

Трансжири

Вони часто використовуються дешеві маргарини чи спреди, які містять трансжири. Вони підвищують ризик серцево-судинних захворювань.

Згущене молоко

У багатьох випадках це не натуральний продукт, а замінник з рослинними жирами, штучними ароматизаторами та емульгаторами.

Як цей смаколик впливає на організм?

Регулярне вживання горішків зі згущенкою:

  • порушує обмін речовин;
  • сприяє набору зайвої ваги;
  • підвищує ризик розвитку цукрового діабету;
  • негативно впливає на роботу серця;
  • викликає залежність від солодкого.

Особливо небезпечно давати такі солодощі дітям - у ранньому віці формуються смакові звички, і зловживання такими ласощами веде до ожиріння вже з підліткового віку.

Якщо ви не уявляєте свята без горішків, приготуйте їх самостійно з якісного масла, мінімумом цукру і натуральним вареним згущеним молоком. Або замініть їх на корисні десерти - сухофрукти, горіхи з медом, домашні батончики з вівсянки та фруктів.

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В матеріалі використані такі джерела - Держпродспоживслужба, рекомендації дієтологів.

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