Это лакомство из детства медленно разрушает ваше здоровье: вы все его покупаете

Что скрывают орешки со сгущенкой?

Медики и диетологи все чаще бьют тревогу: любимое лакомство медленно, но уверенно разрушает организм. На первый взгляд - простой рецепт: мука, яйца, сахар, масло, сгущенное молоко. Но именно в этом и кроется опасность:

Большое количество сахара - как в тесте, так и в начинке

Один-единственный орешек может содержать до 10 граммов сахара. А кто ограничивается одним?

Трансжиры

Они часто используются дешевые маргарины или спреды, которые содержат трансжиры. Они повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сгущенное молоко

Во многих случаях это не натуральный продукт, а заменитель с растительными жирами, искусственными ароматизаторами и эмульгаторами.

Как эта вкусность влияет на организм?

Регулярное употребление орешков со сгущенкой:

нарушает обмен веществ;

способствует набору лишнего веса;

повышает риск развития сахарного диабета;

негативно влияет на работу сердца;

вызывает зависимость от сладкого.

Особенно опасно давать такие сладости детям - в раннем возрасте формируются вкусовые привычки, и злоупотребление таким лакомством ведет к ожирению уже с подросткового возраста.

Если вы не представляете праздника без орешков, приготовьте их самостоятельно из качественного масла, минимумом сахара и натуральной вареной сгущенкой. Или замените их на полезные десерты - сухофрукты, орехи с медом, домашние батончики из овсянки и фруктов.