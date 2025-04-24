Цей сік знижує тиск та захищає серце від хвороб: пийте його щодня!

Що відомо про сік

Одна чашка консервованого морквяного соку містить такі поживні речовини:

94 калорії

2 г білка

0,4 г жирів

22 г вуглеводів

2 г клітковини

9 г цукру

Цей сік також може містити більш концентровану дозу інших сполук у моркві, включаючи природний цукор і бета-каротин. Тому варто стежити за тим, скільки ви п’єте.

Дієтолог Тереза ​​Джентиле розповіла, що для приготування однієї склянки морквяного соку потрібно набагато більше моркви, ніж ви зазвичай з’їдаєте за один раз.

Найвідомішою поживною речовиною, що міститься в моркві, є бета-каротин, який є попередником вітаміну А. Порція цілої моркви може легко допомогти досягти 100% щоденної потреби у вітаміні А.

Морквяний сік також може допомогти підтримати здоров’я зору, імунну систему та здоров’я серця завдяки цим поживним речовинам:

вітамін С, Е та К

ніацин (вітамін B3)

біотин (вітамін B7)

магній

залізо

калій

антиоксиданти, такі як лютеїн

Морквяний сік є особливо багатим джерелом калію, який необхідний організму для підтримки нормального артеріального тиску, а також для роботи м’язів і нервів.

Ви можете отримати хорошу кількість калію (400 міліграмів на чашку) із сирої моркви. Тоді як чашка морквяного соку містить майже 700 міліграмів калію, що становить понад 25% добової норми цього мінералу.

Дослідження 2011 року під час якого учасники пили 450 мл морквяного соку щодня протягом трьох місяців, спостерігали незначне покращення систолічного артеріального тиску. Ці результати можуть призвести до зниження ризику захворювань серця та запальних захворювань.

Краще пити сік чи їсти моркву?

Незалежно від того, їсте ви моркву чи вичавлюєте з неї сік, ви отримаєте практично однакові поживні речовини. Різниця лише полягає в кількості тих поживних речовин.

Основна перевага віджимання морквяного соку полягає в тому, що ви отримаєте більш концентровану дозу деяких поживних речовин, присутніх у цільній моркві.

Коли ви вичавлюєте морквяний сік, м’якоть, що залишається, містить багато клітковини. Тож ви не отримуєте стільки клітковини у соку.

Натомість вживання моркви забезпечує більше клітковини, але менше бета-каротину. Залежно від ваших харчових цілей споживання моркви традиційним способом може мати більше користі.