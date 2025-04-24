Этот сок снижает давление и защищает сердце от болезней: пейте его каждый день!

Что известно о соке

Одна чашка консервированного морковного сока содержит следующие питательные вещества:

94 калории

2 г белка

0,4 г жиров

22 г углеводов

2 г клетчатки

9 г сахара

Этот сок также может содержать более концентрированную дозу других соединений в моркови, включая природный сахар и бета-каротин. Поэтому стоит следить за тем, сколько вы пьете.

Диетолог Тереза Джентиле рассказала, что для приготовления одного стакана морковного сока требуется гораздо больше моркови, чем вы обычно съедаете за один раз.

Самым известным питательным веществом, содержащимся в моркови, является бета-каротин, который является предшественником витамина А. Порция целой моркови может легко помочь достичь 100% ежедневной потребности в витамине А.

Морковный сок также может помочь поддержать здоровье зрения, иммунную систему и здоровье сердца благодаря этим питательным веществам:

витамин С, Е и К

ниацин (витамин B3)

биотин (витамин B7)

магний

железо

калий

антиоксиданты, такие как лютеин

Морковный сок является особенно богатым источником калия, который необходим организму для поддержания нормального артериального давления, а также для работы мышц и нервов.

Вы можете получить хорошее количество калия (400 миллиграммов на чашку) из сырой моркови. Тогда как чашка морковного сока содержит почти 700 миллиграммов калия, что составляет более 25% суточной нормы этого минерала.

Исследование 2011 года во время которого участники пили 450 мл морковного сока ежедневно в течение трех месяцев, наблюдали незначительное улучшение систолического артериального давления. Эти результаты могут привести к снижению риска заболеваний сердца и воспалительных заболеваний.

Лучше пить сок или есть морковь?

Независимо от того, едите вы морковь или выжимаете из нее сок, вы получите практически одинаковые питательные вещества. Разница лишь заключается в количестве этих питательных веществ.

Основное преимущество отжима морковного сока заключается в том, что вы получите более концентрированную дозу некоторых питательных веществ, присутствующих в цельной моркови.

Когда вы выжимаете морковный сок, оставшаяся мякоть содержит много клетчатки. Поэтому вы не получаете столько клетчатки в соке.

Взамен употребление моркови обеспечивает больше клетчатки, но меньше бета-каротина. В зависимости от ваших пищевых целей потребление моркови традиционным способом может иметь больше пользы.