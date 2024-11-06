UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Вибори в США Ізраїль новини Зеленський заяви Обличчя Війни

Ці ранкові ритуали покращать ваш стан та налаштують на успішний день

Що зробити зранку, щоб налаштуватись на успішний день (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Ранок є чудовим часом, щоб налаштуватись на продуктивний та успішний день. Варто робити 3 речі, які допоможуть правильно почати робочий день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple.

Варто давати собі можливість прожити ці ранкові відчуття та зрозуміти, що в період, поки ви не берете телефон у руки, нічого страшного не стається. Тоді прийде розуміння, що все можна наздогнати пізніше.

Відмовившись від телефону зранку, з часом у вас зникне тривожність. Ви зрозумієте, що класно спочатку приділяти час своїм справам і формувати власний настрій, а не поринати у світ інформації. Тоді переживати будь-яку негативну ситуацію стане набагато простіше.

Медитація допомагає знизити рівень стресу та тривожності. Вона дозволяє людині зменшити напругу та зосередитися на поточному моменті, краще керувати своїми емоціями. Ви відчуєте поліпшення настрою та зниження депресії.

Крім того знайдіть кілька хвилин, щоб подихати свіжим повітрям і побудьте на денному світлі. Природне освітлення - важливе для гарного самопочуття.

Планування

Підготуйтеся напередодні ввечері. Подивіться погоду та визначтеся з вбранням. Тримайте ключі, мобільний телефон та інші необхідні зранку речі в одному місці.

До того ж використовуйте вібрацію замість різких звуків, які налякають та змусять підстрибувати у ліжку.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
ритуалыЗдоров'я