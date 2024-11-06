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Эти утренние ритуалы улучшат ваше состояние и настроят на успешный день

Что сделать с утра, чтобы настроиться на успешный день (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Утро является прекрасным временем, чтобы настроиться на продуктивный и успешный день. Следует делать 3 вещи, которые помогут правильно начать рабочий день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.

Следует давать себе возможность прожить эти утренние ощущения и понять, что в период, пока вы не берете телефон в руки, ничего страшного не происходит. Тогда придет понимание, что все можно догнать позже.

Отказавшись от телефона утром, со временем у вас исчезнет тревожность. Вы поймете, что классно сначала уделять время своим делам и формировать собственное настроение, а не погружаться в мир информации. Тогда переживать какую-либо негативную ситуацию станет гораздо проще.

Медитация помогает снизить уровень стресса и тревожности. Она позволяет человеку снизить напряжение и сосредоточиться на текущем моменте, лучше управлять своими эмоциями. Вы почувствуете улучшение настроения и понижение депрессии.

Кроме того найдите несколько минут, чтобы подышать свежим воздухом и побудьте на дневном свете. Естественное освещение - важное для хорошего самочувствия.

Планирование

Подготовьтесь накануне вечером. Посмотрите погоду и определитесь с нарядами. Держите ключи, мобильный телефон и другие необходимые с утра вещи в одном месте.

К тому же используйте вибрацию вместо резких звуков, которые напугают и заставят подпрыгивать в постели.

 

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